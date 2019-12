Vecinos de viviendas sociales de Tenerife piden al gobierno canario una rebaja en el alquiler

400 familias viven de alquiler en los bloques de pisos de vivienda social, hace 5 años, pagaban 252 euros por el alquiler, ahora, tras ser adquiridos por un banco les piden 400 euros. Piden al gobierno canario que los ha comprado para evitar desahucio que les rebaje el alquiler.

Son familias que en su mayoría tiene a todos sus miembros en paro y no pueden asumir esa subida. Le pasa a Engrisay tiene 24 años y está en el paro. Vive con su madre, que cobra 600 euros. Con lo que tienen que pagar de alquiler, les quedarían 150 euros para vivir. "O pagas la luz o comes, ¿Qué prefieres?" se pregunta Engisay.

La suya es una vivienda que fue de protección oficial, luego fue de un banco y ahora del gobierno de Canarias, que las compró para evitar desahucios. Pero el alquiler que les piden, según ellos, sigue siendo desproporcionado.

Marta está en la misma situación. Vive con su marido y su hija de 5 años. Se niega a pagar porque supone más de la mitad de sus ingresos. " Que pongan su precio adecuado a la situación de cada persona" ruega Marta.

El problema es que desde que las compró el ejecutivo regional no se ha formalizado el contrato, ellos no han pagado y la deuda ha ido creciendo. "¿Qué contrato?, a mi nadie me ha llamado y yo no tengo contrato con nadie" se queja otra vecina.

El gobierno canario pide tranquilidad a las familias y asegura que nadie va a perder su casa.