Varios exministros apremian a Rubalcaba para apoyar investigación en Bankia

Ha sido en la reunión del grupo socialista del Congreso y del Senado que ha presidido hoy Rubalcaba, a puerta cerrada, y que se ha prolongado casi durante tres horas, habida cuenta de las numerosas peticiones de palabra que se han producido.

Varios asistentes a la reunión han confirmado a Efe que, además de Chacón y Aguilar, también han defendido apoyar una comisión de investigación Cristina Narbona, Isabel López Chamosa, Tomás Gómez y Odón Elorza, entre otros.

Todos ellos han incidido en la tibieza del PSOE en torno a este asunto y han reclamado una postura más contundente, que pasa por investigar desde el Parlamento la gestión de Bankia en los últimos años, que ha llevado a su nacionalización parcial y a la necesidad de recapitalizar la entidad con 23.000 millones de euros.

Chacón ha acuñado la expresión "comisión de la verdad" para referirse a este asunto, mientras que otros compañeros suyos han ido más allá y han exigido que se investigue "caiga quien caiga", según las fuentes consultadas.

Rubalcaba, quien ha respondido uno a uno a los parlamentarios que han intervenido, ha defendido la vía adoptada por la dirección del PSOE, que pasa primero por solicitar las comparecencias urgentes en el Congreso de los gestores de Bankia, como Rodrigo Rato, Miguel Blesa o José Luis Olivas, y del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

A su entender, ese camino hubiera sido el más rápido para recibir información sobre lo sucedido si el PP no hubiera bloqueado todas las peticiones de comparecencia. Por eso, Rubalcaba no ha descartado apoyar que se cree una comisión de investigación si finalmente no se producen las comparecencias o estas se circunscriben a la subcomisión de seguimiento del fondo de reestructuración bancaria, que celebra sus sesiones a puerta cerrada.

Ante la posibilidad de que finalmente sea así, la portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Soraya Rodríguez, ha remitido una petición a la presidenta de la Comisión de Economía, Elvira Rodríguez, a fin de que las sesiones sean abiertas a los medios y con taquígrafos que levanten acta.