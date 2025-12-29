Últimas horas para inscribirse en las 560 plazas de la Agencia Tributaria para optar a trabajar en Hacienda

Este lunes concluye el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de 560 plazas de personal laboral lanzada por la Agencia Tributaria. Se trata de una oferta dirigida a reforzar los servicios de información y asistencia al contribuyente, con vacantes repartidas entre dos grupos profesionales y distintos niveles de titulación académica.

El proceso selectivo contempla un total de 310 plazas correspondientes al grupo profesional I2 y otras 250 plazas para el grupo profesional I1. En ambos casos, los puestos están vinculados a tareas de atención e información, uno de los ámbitos con mayor contacto directo con la ciudadanía dentro del organismo.

Reparto de plazas y requisitos

Para el grupo profesional I2, la convocatoria establece como requisito académico mínimo estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. De las 310 plazas ofertadas en este grupo, 286 se asignarán por turno libre, mientras que 24 quedan reservadas para personas con discapacidad general.

En el caso del grupo profesional I1, se exige contar con el título de Bachillerato o una titulación equivalente. Este bloque incluye 250 plazas, de las cuales 232 corresponden al turno libre y 18 están destinadas igualmente al cupo de discapacidad general.

La Agencia Tributaria mantiene así el esquema habitual de reserva legal de plazas, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo público a personas con discapacidad, en línea con la normativa vigente.

Tramitación de la solicitud

Las personas interesadas en participar en el proceso deben completar la solicitud de forma electrónica dentro del plazo establecido. El procedimiento incluye la cumplimentación del formulario oficial de admisión a las pruebas selectivas, el abono de la tasa correspondiente a los derechos de examen y la presentación final de la solicitud.

El modelo oficial utilizado para este trámite es el denominado modelo 791, que se encuentra disponible en la página web de la Agencia Tributaria. La administración recuerda que la solicitud solo se considerará válida si se completa todo el proceso, incluido el pago de la tasa, dentro del plazo que finaliza este lunes.

La oferta de empleo ha despertado interés entre quienes buscan incorporarse al sector público con requisitos académicos medios y estabilidad laboral, en un momento marcado por la alta demanda de plazas en la administración.

Con el cierre del plazo de inscripción, el siguiente paso será la publicación de las listas de admitidos y excluidos, previa a la celebración de las pruebas selectivas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.