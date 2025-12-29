Calendario laboral 2026 en Cantabria: estos son los días festivos y puentes

Los días festivos y las posibilidades de puente son, sin duda, algunas de las fechas más consultadas a lo largo del año. Así, en este artículo podrás revisar siempre que quieras el calendario laboral de Cantabria y conocer al detalle los días no laborales.

En general, el calendario español de días festivos se divide atendiendo a los distintos niveles territoriales existentes. Es decir, existen días festivos nacionales (ocho en total) que se disfrutan del mismo modo y en las mismas fechas en todo el territorio español, días autonómicos (cuatro en total) que son propios de cada comunidad y, finalmente, festividades locales (dos en total) que son indicadas por cada municipio. En este artículo podrás consultar el calendario completo de festividades nacionales y autonómicas; por tanto, debes tener en cuenta que aún debes agregar dos días festivos adicionales a estas fechas en función de la localidad en la que vivas.

Festivos nacionales en 2026

Estos son los días festivos nacionales que se celebran en las mismas fechas en toda España:

1 de enero: Año Nuevo (jueves).

6 de enero: Epifanía del Señor (Reyes, martes).

3 de abril: Viernes Santo (viernes).

1 de mayo: Día del Trabajo (viernes).

15 de agosto: Asunción de la Virgen (sábado).

12 de octubre: Día del Pilar (lunes).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (lunes).

25 de diciembre: Natividad del Señor (jueves).

Festivos autonómicos en Cantabria 2026

Además de las festividades nacionales, en Cantabria existe los siguientes días no laborables:

2 de abril: Jueves Santo (jueves)

28 de julio: Día de las Instituciones de Cantabria (martes).

15 de septiembre: La Bien Aparecida (martes).

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes).

Puentes en Cantabria 2026

A partir de este calendario laboral, algunas fechas resultan especialmente útiles para organizar unos días de descanso más prolongados (si tu horario no contempla trabajar los fines de semana):

El festivo del 1 de Mayo (Día del Trabajo) cae en viernes, lo que te permite disfrutar de un fin de semana más largo.

En Semana Santa, las festividades de Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) ofrecen la oportunidad de disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso. Además, si puedes solicitar vacaciones o días libres durante la semana posterior, podrás extender el puente y aprovechar para planear alguna actividad.

El 12 de octubre se celebra en lunes, lo que también te brinda la posibilidad de disfrutar de un fin de semana ampliado gracias a este día festivo.

El Día de Todos los Santos (2 de noviembre) también se conmemora en lunes, por lo que podrás sumar un día adicional al descanso del fin de semana.

En el puente de la Constitución puedes aprovechar los festivos del 7 y 8 de diciembre (lunes y martes) para disfrutar de cuatro días de descanso seguidos.

Finalmente, el Día de Navidad, el 25 de diciembre, cae a viernes, por lo que en 2026 también supone un día añadido junto al fin de semana.

