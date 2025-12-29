Festivos
Calendario laboral 2026 en Asturias: estos son los días festivos y puentes
Como cada año, revisar el calendario laboral es fundamental para conocer los días festivos y puentes. En este artículo te damos todos los detalles de los días no laborales para que puedas programar y planificar tus vacaciones y días de descanso.
El calendario laboral es una herramienta fundamental que debes tener en cuenta a lo largo de todo el año. Recomendación: guarda esta página entre tus favoritos y así podrás revisar siempre que quieras los días festivos y puentes de Asturias durante 2026.
Como siempre, el calendario se distribuye siguiendo la siguiente pauta:
Ocho días festivos de carácter nacional que se disfrutan del mismo modo en toda España.
Cuatro festivos autonómicos que aplican a cada comunidad (en este caso Asturias).
Dos días festivos locales que fija cada localidad de la región en función, generalmente, de la celebración de sus días patronales y festividades municipales.
A continuación te damos todos los detalles de cada festivo nacional y autonómico.
Festivos nacionales en 2026
Estos son los días festivos que aplican de forma similar a todas las regiones del territorio nacional::
- 1 de enero: Año Nuevo (jueves).
- 6 de enero: Epifanía del Señor (Reyes, martes).
- 3 de abril: Viernes Santo (viernes).
- 1 de mayo: Día del Trabajo (viernes).
- 15 de agosto: Asunción de la Virgen (sábado).
- 12 de octubre: Día del Pilar (lunes).
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (lunes).
- 25 de diciembre: Natividad del Señor (jueves).
Festivos autonómicos en Asturias 2026
Por su parte, estos son los días festivos específicos de Asturias:
- 2 de abril: Jueves Santo (jueves).
- 8 de septiembre: Día de Asturias (martes).
- 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes).
- 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes).
Todos los puentes en Asturias 2026
Una de las cuestiones más interesantes del calendario laboral es conocer los puentes. A continuación te damos todos los detalles de los momentos en los que podrás alargar tus días seguidos de descanso:
- Semana Santa: la celebración del Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) hace que puedas encadenar cuatro días seguidos de descanso (si no trabajas durante los fines de semana).
- Día del Trabajo: el 1 de mayo cae a viernes, por lo que puedes disfrutar de tres días seguidos.
- El 12 de octubre se celebra en lunes, por lo que puedes disfrutar también de un “fin de semana largo” aprovechando este festivo.
- El Día de Todos los Santos (2 de noviembre): también se celebra en lunes, por lo que puedes extender un día el descanso después del fin de semana.
- El puente de la Constitución: en 2026, los días festivos (7 y 8 de diciembre) caen a lunes y martes, justo después del fin de semana.
- Por otro lado, el Día de Navidad, el 25 de diciembre, cae a viernes, por lo que en 2026 también supone un día añadido junto al fin de semana.
