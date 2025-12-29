Calendario laboral 2026 en Asturias: estos son los días festivos y puentes

El calendario laboral es una herramienta fundamental que debes tener en cuenta a lo largo de todo el año. Recomendación: guarda esta página entre tus favoritos y así podrás revisar siempre que quieras los días festivos y puentes de Asturias durante 2026.

Como siempre, el calendario se distribuye siguiendo la siguiente pauta:

Ocho días festivos de carácter nacional que se disfrutan del mismo modo en toda España.

Cuatro festivos autonómicos que aplican a cada comunidad (en este caso Asturias).

Dos días festivos locales que fija cada localidad de la región en función, generalmente, de la celebración de sus días patronales y festividades municipales.

A continuación te damos todos los detalles de cada festivo nacional y autonómico.

Festivos nacionales en 2026

Estos son los días festivos que aplican de forma similar a todas las regiones del territorio nacional::

1 de enero: Año Nuevo (jueves).

6 de enero: Epifanía del Señor (Reyes, martes).

3 de abril: Viernes Santo (viernes).

1 de mayo: Día del Trabajo (viernes).

15 de agosto: Asunción de la Virgen (sábado).

12 de octubre: Día del Pilar (lunes).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (lunes).

25 de diciembre: Natividad del Señor (jueves).

Festivos autonómicos en Asturias 2026

Por su parte, estos son los días festivos específicos de Asturias:

2 de abril: Jueves Santo (jueves).

8 de septiembre: Día de Asturias (martes).

2 de noviembre: Todos los Santos (lunes).

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes).

Todos los puentes en Asturias 2026

Una de las cuestiones más interesantes del calendario laboral es conocer los puentes. A continuación te damos todos los detalles de los momentos en los que podrás alargar tus días seguidos de descanso:

Semana Santa: la celebración del Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) hace que puedas encadenar cuatro días seguidos de descanso (si no trabajas durante los fines de semana).

Día del Trabajo: el 1 de mayo cae a viernes, por lo que puedes disfrutar de tres días seguidos.

El 12 de octubre se celebra en lunes, por lo que puedes disfrutar también de un “fin de semana largo” aprovechando este festivo.

El Día de Todos los Santos (2 de noviembre): también se celebra en lunes, por lo que puedes extender un día el descanso después del fin de semana.

El puente de la Constitución: en 2026, los días festivos (7 y 8 de diciembre) caen a lunes y martes, justo después del fin de semana.

Por otro lado, el Día de Navidad, el 25 de diciembre, cae a viernes, por lo que en 2026 también supone un día añadido junto al fin de semana.

