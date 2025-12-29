Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Calendario laboral 2026 en Madrid: estos son los días festivos y puentes

Si vives o trabajas en la Comunidad de Madrid, seguro que ya estás pensando en planear alguna escapada o aprovechar los días largos del año que viene. El calendario laboral 2026 trae varias oportunidades para combinar trabajo y descanso sin gastar todos los días de vacaciones.

Calendario laboral Madrid 2026

Calendario laboral Madrid 2026: Semana Santa cae a principios de abril y habrá otros 5 puentesImagen creada con inteligencia artificial

Antes de ir al listado concreto de festivos, conviene mirar el 2026 con cierta perspectiva. No será un año plagado de macro-puentes, pero sí viene bien equilibrado: festivos estratégicos colocados en lunes y viernes, algunas fechas que permiten unir varios días sin gastar demasiadas vacaciones y, además, la ventaja de los festivos locales, que varían de un municipio a otro y permiten adaptar el descanso a la vida en cada zona.

También es un año que invita a planificar con calma. Si eres de los que se mueve por España con frecuencia o tienes familia en diferentes comunidades, saber con tiempo cuándo podrás escaparte es casi una herramienta de supervivencia. Así que vamos a lo importante: qué días son festivos y cómo puedes combinarlos.

Festivos oficiales en Madrid 2026

  • 1 de enero (jueves) – Año Nuevo
  • 6 de enero (martes) – Reyes
  • 2 de abril (jueves) – Jueves Santo
  • 3 de abril (viernes) – Viernes Santo
  • 1 de mayo (viernes) – Fiesta del Trabajo
  • 2 de mayo (sábado) – Comunidad de Madrid
  • 15 de agosto (sábado) – Asunción
  • 12 de octubre (lunes) – Fiesta Nacional
  • 2 de noviembre (lunes) – Todos los Santos (trasladado)
  • 7 de diciembre (lunes) – Día de la Constitución (trasladado)
  • 8 de diciembre (martes) – Inmaculada
  • 25 de diciembre (viernes) – Navidad
  • Festivos locales en Madrid capital: 15 de mayo (San Isidro) y 9 de noviembre (La Almudena)

Puentes y oportunidades para descansar

El 2026 ofrece varios momentos ideales para desconectar sin tener que recurrir a grandes maniobras:

  • Comienzo de año con opciones para un mini-puente uniendo Reyes.
  • Semana Santa perfecta para cuatro días seguidos sin pedir vacaciones.
  • Puente de mayo, que cae en viernes y regala un fin de semana largo.
  • Otoño suave, con el 12 de octubre y el 2 de noviembre cayendo en lunes.
  • Diciembre generoso, con el 7 y 8 permitiendo hasta cuatro días libres seguidos.

Más allá de las fechas exactas, el calendario laboral de 2026 en Madrid es una invitación a organizar mejor tu bienestar. No se trata solo de contar días libres, sino de decidir qué quieres hacer con ellos: parar, viajar, visitar a los tuyos o simplemente coger aire. Si marcas ya estas fechas en tu agenda, descubrirás que el año parece más amable, más ordenado y, sobre todo, más tuyo.

