Calendario laboral 2026 en Andalucía: estos son los días festivos y puentes

Si eres de alguna provincia de Andalucía seguro que estás deseando conocer el calendario laboral de esta comunidad para organizar planes y hacer algún viaje con familiares o amigos. Si es así, estás de enhorabuena porque los andaluces disfrutarán en 2026 de cinco puentes además de la Semana Santa.

¿Qué días son festivos en Andalucía?

El calendario laboral de Andalucía en 2026 tendrá estos días festivos:

1 de enero (jueves)

Año Nuevo 6 de enero (martes):

Epifanía del Señor 28 de febrero (sábado):

Día de Andalucía 2 de abril (jueves):

Jueves Santo 3 de abril (viernes):

Viernes Santo 1 de mayo (viernes):

Fiesta del trabajo 15 de agosto (sábado):

Festividad de Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes):

Fiesta Nacional de España 2 de noviembre (lunes):

Fiesta de Todos los Santos 7 de diciembre (lunes):

Día de la Constitución Española 8 de diciembre (martes):

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes):

Natividad del Señor

Como cada año, a los festivos nacionales y autonómicos habrá que añadir los dos días festivos municipales que establece cada ayuntamiento:

En Sevilla son festivos el 22 de abril (miércoles), Miércoles de Feria; y el 4 de junio (jueves), que se celebra el Corpus Christi.

son festivos el 22 de abril (miércoles), Miércoles de Feria; y el 4 de junio (jueves), que se celebra el Corpus Christi. En Huelva son festivos el 3 de agosto (lunes), las Fiestas Colombinas, y el 8 de septiembre (jueves), Nuestra Señora de la Cinta.

son festivos el 3 de agosto (lunes), las Fiestas Colombinas, y el 8 de septiembre (jueves), Nuestra Señora de la Cinta. En Córdoba son festivos el 7 de septiembre (miércoles), Día de la Fuensanta; y el 24 de octubre (sábado, Día de San Rafael. En Jaén son festivos el 11 de junio (jueves), Virgen de la Capilla; y el 18 de octubre (domingo), Feria de San Lucas.

son festivos el 7 de septiembre (miércoles), Día de la Fuensanta; y el 24 de octubre (sábado, Día de San Rafael. En Jaén son festivos el 11 de junio (jueves), Virgen de la Capilla; y el 18 de octubre (domingo), Feria de San Lucas. En Granada son festivos el 2 de enero (viernes), Fiesta de la Toma de Granada; y el 4 de junio (jueves), Corpus Christi.

son festivos el 2 de enero (viernes), Fiesta de la Toma de Granada; y el 4 de junio (jueves), Corpus Christi. En Almería son festivos el 24 de junio (miércoles): San Juan Bautista y el 29 de agosto (sábado), Virgen del Mar. En Cádiz son festivos el 16 de febrero (lunes), Lunes de Carnaval; y el 7 de octubre (miércoles), Virgen del Rosario.

son festivos el 24 de junio (miércoles): San Juan Bautista y el 29 de agosto (sábado), Virgen del Mar. En Cádiz son festivos el 16 de febrero (lunes), Lunes de Carnaval; y el 7 de octubre (miércoles), Virgen del Rosario. En Málaga son festivos el 19 de agosto (miércoles), Toma de Málaga; y el 8 de septiembre (martes), Virgen de la Victoria.

¿Qué puentes habrá en Andalucía en 2026?

En 2026 se volverá a disfrutar del puente de mayo, ya que el Día del Trabajador caerá en viernes.

También el 12 de octubre será festivo y cae en lunes, recuperando un puente que no se pudo aprovechar en 2025.

En Andalucía, además, el 2 de noviembre y el 7 de diciembre serán festivos, al trasladarse al lunes las celebraciones del 1 de noviembre y del 6 de diciembre, que coinciden en domingo.

A esto se suma que la Navidad llegará en uno de los mejores escenarios para disfrutar de unos días libres: el 25 de diciembre será viernes.

