Calendario laboral 2026 en Aragón: estos son los días festivos y puentes

El calendario laboral de Aragón para el 2026 recoge los festivos nacionales y autonómicos que aplican en la comunidad. Ten en cuenta que, además de estos días de descanso, cada municipio puede fijar dos días festivos locales, que suelen disfrutarse en fechas específicas de cada localidad, es decir, coincidiendo con fechas de fiestas patronales y que no se detallan en el calendario laboral general.

En total, Aragón cuenta con doce días festivos: los ocho días correspondientes a festividades nacionales y cuatro propios de la comunidad autónoma. En concreto, a los festivos nacionales, Aragón añade el correspondiente a la celebración del Día de Aragón (San Jorge, 23 de abril) y ajusta los tres restantes trasladando al lunes algunos festivos que caen en domingo ( Todos los Santos, 2 de noviembre; Día de la Constitución, 7 de diciembre).

Festivos nacionales en 2026

Los ocho días festivos que se celebrarán a la vez en toda España en 2026 son los siguientes:

1 de enero : Año Nuevo (jueves).

: Año Nuevo (jueves). 6 de enero : Epifanía del Señor (Reyes, martes).

: Epifanía del Señor (Reyes, martes). 3 de abril : Viernes Santo (viernes).

: Viernes Santo (viernes). 1 de mayo : Día del Trabajo (viernes).

: Día del Trabajo (viernes). 15 de agosto : Asunción de la Virgen (sábado).

: Asunción de la Virgen (sábado). 12 de octubre : Día del Pilar (lunes).

: Día del Pilar (lunes). 8 de diciembre : Inmaculada Concepción (lunes).

: Inmaculada Concepción (lunes). 25 de diciembre: Natividad del Señor (jueves).

Festivos autonómicos en Aragón 2026

Este conjunto conforma los festivos oficiales reconocidos en toda la Comunidad Autónoma de Aragón y que se consideran no laborables para la mayoría de sectores laborales.

2 de abril : Jueves Santo (jueves).

: Jueves Santo (jueves). 23 de abril : Día de Aragón (jueves).

: Día de Aragón (jueves). 2 de noviembre : Todos los Santos (lunes).

: Todos los Santos (lunes). 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes).

Puentes en Aragón 2026

Teniendo en cuenta este calendario laboral, algunas de las fechas son especialmente interesantes para planificar unos días de descanso más largo (si tu jornada laboral no incluye trabajar durante el fin de semana):

Durante la Semana Santa, las celebraciones del Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) te permiten la posibilidad de disfrutar de cuatro días seguidos de descanso.

Si, además, tienes la posibilidad de pedir vacaciones o días libres durante la semana siguiente, puedes alargar el puente y aprovechar para organizar algún tipo de plan.

La celebración del 1 de Mayo (Día del Trabajo) te permite disfrutar de ese viernes libre y “alargar” el fin de semana.

El 12 de octubre se celebra en lunes, por lo que puedes disfrutar también de un fin de semana algo más extenso aprovechando este festivo.

El Día de Todos los Santos (2 de noviembre) se celebra de lunes, por lo que puedes disfrutar un día extra después del fin de semana.

Durante el puente de la Constitución puedes aprovechar los festivos del 7 y 8 de diciembre (lunes y martes) para disfrutar de cuatro días de descanso seguidos.

Finalmente, el Día de Navidad, el 25 de diciembre, cae a viernes, por lo que en 2026 también supone un día añadido junto al fin de semana.

