Calendario laboral 2026 en Galicia: estos son los días festivos y puentes

No hay nada como los días festivos y los puentes para disfrutar del tiempo libre con tus familiares y amigos. Cenas, terrazas, viajes… cualquier plan se vive mejor cuando tienes unos días para desconectar y salir de la rutina. Y si vives en Galicia, 2026 llega cargado de oportunidades para organizar escapadas, descansar o lanzarte a nuevas experiencias.

Tanto si prefieres quedarte cerca como si quieres aprovechar para conocer otros destinos, estos puentes son la ocasión perfecta para planear momentos especiales. Con varios festivos distribuidos a lo largo del año, tendrás tiempo para hacer todo aquello que normalmente pospones: viajar, desconectar o simplemente disfrutar sin prisas.

¿Qué días son festivos en Galicia?

Estas son las fiestas del calendario laboral para Galicia en el 2026:

Año Nuevo (1 de enero).

Epifanía del Señor (Día de Reis - 6 de enero).

Día de San José (19 de marzo).

Jueves Santo (2 de abril). Viernes Santo (3 de abril).

Fiesta del Trabajo (1 de mayo). Día de San Joán (24 de junio).

Día Nacional de Galicia (25 de julio).

Asunción de la Virgen (15 de agosto).

Fiesta Nacional de España (12 de octubre).

Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

Natividad del Señor (25 de diciembre).

Además de estos días, se fijan como festivos propios el día de San Xosé (19 de marzo), el día de San Xoán (24 de junio) y el Día Nacional de Galicia (25 de julio).

¿Qué puentes hay en Galicia en 2026?

Si tienes ganas de tener tiempo libre y días de vacaciones, estos son los puentes de los que podrás disfrutar en Galicia en 2026:

Semana Santa.

Fiesta del Trabajo.

Día del Pilar – Fiesta Nacional de España.

Navidad.

Y te preguntarás: “¿qué puedo hacer en estos días libres?”. Te damos 4 opciones para aprovechar estos puentes de la mejor manera:

Escápate a un destino tranquilo y desconecta entre naturaleza, costa o montaña sin salir de Galicia. La comunidad está llena de rincones perfectos para bajar el ritmo: miradores con vistas infinitas, playas desiertas y pueblos costeros donde el tiempo parece ir más despacio.

y desconecta entre naturaleza, costa o montaña sin salir de Galicia. La comunidad está llena de rincones perfectos para bajar el ritmo: miradores con vistas infinitas, playas desiertas y pueblos costeros donde el tiempo parece ir más despacio. Descubre una ciudad nueva , aprovecha los días libres para una escapada cultural o gastronómica. Una escapada urbana te permite vivir la ciudad a otro ritmo, descubrir lugares nuevos y volver a casa con la sensación de haber vivido algo diferente.

, aprovecha los días libres para una escapada cultural o gastronómica. Una escapada urbana te permite vivir la ciudad a otro ritmo, descubrir lugares nuevos y volver a casa con la sensación de haber vivido algo diferente. Haz un plan de relax , desde spa y tratamientos hasta simplemente disfrutar de tiempo para ti. Pintar, probar juegos de mesa, regalarte un masaje, descubrir parques para pasear y meditar, etc.

, desde spa y tratamientos hasta simplemente disfrutar de tiempo para ti. Pintar, probar juegos de mesa, regalarte un masaje, descubrir parques para pasear y meditar, etc. Vive una aventura. Anímate con una ruta de senderismo, una escapada improvisada sin destino fijo o actividades como kayak, bicicleta o deportes de aventura. Salir de la rutina te hará disfrutar cada minuto del puente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.