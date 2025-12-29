Adiós a las esperas y al spam telefónico con la Ley de Atención al Cliente: deberán atenderte en 3 minutos y con una persona si lo pides

Las empresas no podrán tardar más de 3 minutos en atendernos por teléfono, y al otro lado tendrá que haber una persona si lo pedimos. Ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la nueva ley de atención al cliente, una medida que, además, promete acabar con las llamadas comerciales 'spam' y las renovaciones de contrato no consentidas. Respecto a lo más polémico, el tema de las lenguas cooficiales, finalmente solo será en las comunidades en las presten servicio las empresas y se hable una de esas lenguas.

¿Nos atenderán antes?

La respuesta es sí. De media, según la nueva norma, nos tendrán que coger el teléfono en muy pocos minutos. También, la ley prohíbe la utilización de números de tarificación adicional como medio de comunicación con los clientes y las empresas tendrán que garantizar que el 95% de las llamadas telefónicas que reciban de sus clientes sean atendidas, de media, en un plazo inferior a 3 minutos.

Se recortan los plazos para solventar incidencias

Ahora, las empresas tienen un plazo de 30 días para resolver las incidencias pero con esta nueva norma se pretende que lo hagan en 15 días, 10 si se trata de una reclamación monetaria.

¿Hablar con una máquina o una persona?

Según esta ley, propuesta por el Ministerio de Consumo, a partir de ahora se podrá exigir hablar con una persona en cualquier momento

Sigue la lucha contra el SPAM telefónico

Las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico, distinto de las numeraciones de las llamadas de atención al cliente. Así, los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear todas las llamadas de empresas que no utilicen estos códigos o que llamen sin consentimiento evitando el bombardeo de llamadas comerciales no consentidas, coloquialmente conocidas como ‘llamadas spam’.

Además, se declararán nulos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas, una medida que busca evitar que las personas consumidoras se sientan presionadas en este tipo de llamadas comerciales, así como desincentivar a las empresas a hacer llamadas no deseadas dado que los contratos conseguidos en este tipo de comunicaciones quedarán anulados. Por último, se introduce una caducidad de dos años a los consentimientos otorgados, lo que supone invalidar una gran parte de los consentimientos vigentes hasta la aprobación de esta ley.

