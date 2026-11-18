El Ateneo de Madrid acoge la segunda jornada de esta edición de Metafuturo, el gran foro de debate organizado por Atresmedia donde personalidades y empresas discuten sobre cómo abordar el boom de la inteligencia artificial, el papel que debe jugar España en esta revolución tecnológica, hasta dónde deben llegar los límites y la regulación de la IA y cuál es el impacto de esta en los trabajos de hoy y de mañana.

En esta segunda jornada, Metafuturo ha contado con invitados políticos de primera línea. Entre ellos, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de derechos sociales, Pablo Bustinduy y vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. También han intervenido representantes del Partido Popular, como Borja Sémper o Alberto Nadal, y el presidente del PNV, Aitor Esteban.

La ministra Yolanda Díaz ha restado importancia a la posibilidad de que la IA destruya empleo. La ministra de Trabajo asegura que los datos de España no se ven afectados por la llegada de la IA y afirma que "se van a crear 1,6 millones de puestos de trabajo" gracias a la IA. No obstante, si ha mostrado su preocupación por que se regule la llegada de la IA debidamente y por qué los agentes sociales transformen sus actividades a esta nueva era digital, porque, de lo contrario, "cometerán un gran error", dice la ministra.

También han participado representantes de grandes empresas internacionales, que han abordado su visión de cómo se debe aplicar la inteligencia artificial en el sector empresarial español. Muchos de ellos coinciden que España y Europa deben aprovechar esta revolución tecnológica, si no, quedaremos rezagados en el mercado global. Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España, sostiene que "Europa está en un momento existencial" donde está en juego el futuro de generaciones. Cendoya pide a la Unión Europea que rebajen la regulación de la IA para que Europa "siga desarrollándose y rompa fronteras".

Borja Ochoa, presidente de Telefónica, reconoce las ventajas de la inteligencia artificial a nivel de productividad y conectividad. "Tiene un impacto terrible, lo está cambiando todo", afirma. Por ello, considera fundamental que las empresas españolas encuentren la forma de implementar la IA para que les genere valor añadido. Para ello, Ochoa cree que, por encima de todo, deben primar las personas. "Las personas son las que te generan el cambio, si no compran el proceso, todo va a ser más complejo", ha añadido.

La idea de priorizar a las personas en estos momentos de cambio es algo que también comparten desde Dentsu Iberia. Jaime López-Francos, el CEO de la compañía, ha incidido en que en un momento en el que se habla mucho de la IA, "si no cuidamos a la materia prima, tenemos un problema". Por eso, desde Dentsu trabajan para formar a los jóvenes. López-Francos asegura que la generación del mañana es fundamental en la transformación digital de las empresas, una generación que dice está más preparada, que es "un bien necesario y cada vez más escaso". Por eso, Desde Dentsu tratan de saciar las necesidades de una generación que busca unas condiciones salariales dignas junto a la conciliación más allá del trabajo.

Hay quien sostiene que la inteligencia artificial en el mundo empresarial no es el futuro, es ya el presente. Cristina Barranco, Managing Director de OMD España afirma que esta nueva tecnología "ya nos ha cambiado la vida". Desde OMD España también creen que la IA puede ser una herramienta que genere un alto valor añadido a las empresas, que va a sustituir algunas tareas, pero que no se puede implementar sin pensar en el factor humano. Al contrario, Barranco dice que "hay que unir lo mejor de la tecnología con lo mejor del talento humano" y que el resto de las compañías en esta sociedad en continuo movimiento es "crecer haciendo crecer".

Uno de los sectores donde está teniendo un gran impacto la inteligencia artificial es el sector creativo. Manu Quero, responsable de alianzas estratégicas con el sector audiovisual de Google, señala la importancia de la IA en los trabajos que van desde la gestión hasta la producción. En Google apuestan por aprovechar las horas ahorradas en productividad gracias a la ayuda de la inteligencia.

En un mundo lleno de algoritmos, inteligencia artificial y nuevas formas de consumo, los clientes muchas veces se ven saturados por la cantidad de oferta que encuentran continuamente en una sociedad que devora fenómenos como si fueran definitivos, cuando muchas veces terminan siendo pasajeros. Esto también supone un reto para las empresas, entender qué va a ser una moda pasajera y qué tendencia va a quedarse para transformar la sociedad.

En Publicis Groupe llevan años investigando para distinguir entre tendencias que trascienden de un simple 'hype "¿Cuántas cosas nos dicen que van a cambiar la sociedad y luego no lo hacen?" planteó Tomás Navarro, el CSO de Publicis Groupe. Para que ellos consideren que un fenómeno es una tendencia no basta con que el asunto genere conversación, también debe traducirse en toma de decisiones y hábitos. "Para que algo sea tendencia, las personas tienen que hablar, decir que es importante y, además, actuar. Si solamente hablan, entonces nosotros los consideramos un 'hype'", explicó Navarro.