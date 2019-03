La UGT asegura que "la fortuna de Fernández Villa no salió del sindicato"

El sindicato SOMA-FITAG-UGT, asegura que la fortuna de su anterior dirigente "no salió del sindicato". Lo dice después de haber analizado la contabilidad de los siete años que van de 2008 a 2014.

"A la vista de los informes emitidos", reconoce, se puede afirmar que "no existió un exhaustivo control efectivo sobre las transacciones de las citadas organizaciones", puesto que "la contabilidad presenta un importante número de errores tanto desde el punto de vista técnico contable como de falta de documentación justificativa del gasto". Además, aseguran que el ex secretario general "no tenía asignado salario alguno en cualquiera de las dos organizaciones".

El sindicato ha contratado los servicios de un abogado para tratar de conseguir que se aclare la polémica y pedir que se devuelvan "los importes objetos de la controversia" y tratar así de “preservar la imagen y honorabilidad de UGT.