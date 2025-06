Se complica la situación para las autocaravanas en Ibiza: "Estar en un camping me cuesta unos 1.800 euros al mes"

La vida de las autocaravanas se complica en Ibiza. La nueva ley de control de afluencia de vehículos, que entró en vigor el 1 de junio, prohíbe a las autocaravanas y caravanas que no estén registradas en la isla aparcar en la calle. Tendrán que hacerlo en uno de los cinco campings que hay.

La mayoría de los trabajadores no viven en estos vehículos por gusto, lo hacen porque no se pueden permitir otra opción. Sin embargo, dicen que esta nueva normativa les obligará a pagar prácticamente lo mismo por una parcela de un camping, que por un piso en alquiler.

"Tenemos un sueldo que prácticamente no ha crecido al mismo ritmo que los alquileres", nos cuenta José Luis. Trabaja como socorrista y lleva 25 años en esta isla de Baleares. Vive en una caravana que compró hace cinco años porque no podía, ni sigue pudiendo permitirse pagar un alquiler: "un piso cuesta más de lo que gano", explica mientras nos enseña el pequeño espacio donde vive. Ahora, la situación para él se complica porque asegura que "estar en un camping me cuesta unos 1.800 euros al mes".

No hay alquileres por menos de 1.000 euros

Si buscamos, en uno de los principales portales de alquiler, una vivienda por 1.000 euros en la isla no encontramos ninguna opción. Y si subimos el precio, por 1.200 al mes solo tenemos tres opciones. En el mes de mayo el precio del alquiler ha subido un 3% en las Islas Baleares, en cinco años lo ha hecho un 44% y si echamos la vista atrás una década, los precios son un 142% más caros, según datos de Idealista.

Las parcelas, a diferencia de los pisos de larga estancia, tienen que alquilarse por días. El precio varía según la época y las características de la autocaravana. Encontramos una plaza para un vehículo de unos 8 metros durante el mes de julio por unos 1.700 euros al mes.

"Es una vulneración de derechos y un perjuicio para todas las personas que viven ahí y se están marchando por las denuncias que les van a imponer", explica Jesús Gallardo, de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA). Asegura que vivir de esta manera es legal en cualquier parte, excepto en Ibiza, y dice que eso es "totalmente discriminatorio". Las multas por incumplir esta nueva ley pueden ascender a los 30.000 euros en caso de infracciones muy graves.

