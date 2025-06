Cursos del SEPE gratis y online para junio 2025

Encontrar un empleo o progresar en el actual es cada vez más difícil sin una formación actualizada. Para responder a esta necesidad, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), junto con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y otros organismos colaboradores, lanza este mes de junio de 2025 una amplia oferta de cursos gratuitos y online dirigidos a desempleados, trabajadores en activo, autónomos y jóvenes. Las áreas formativas cubren desde competencias digitales hasta idiomas, sanidad, administración de empresas o turismo.

Sin embargo, pese a la variedad de programas disponibles, muchos potenciales beneficiarios desconocen cómo localizar los cursos, qué requisitos deben cumplir o cómo formalizar la inscripción. En esta guía práctica explicamos, paso a paso, cómo encontrar la formación adecuada y cómo apuntarse de manera sencilla para que cualquier persona interesada pueda mejorar su perfil profesional sin coste alguno.

¿Qué cursos gratuitos puedo hacer en junio 2025?

La oferta formativa del SEPE este mes es muy amplia. Hay cursos desde 20 horas hasta más de 400, y muchos de ellos adaptados para hacer a tu ritmo.

Tecnología: informática básica, programación (Python, Java), ciberseguridad, diseño web, manejo de Office 365, etc. Idiomas: inglés para atención al cliente, francés básico, alemán para turismo, entre otros. Administración y empresa: contabilidad, gestión de proyectos, marketing digital, emprendimiento online. Sanidad y atención social: cuidados a personas dependientes, primeros auxilios, higiene sanitaria domiciliaria. Hostelería y turismo: gestión de restaurantes, atención hotelera, marketing turístico.

¿Quién puede apuntarse y qué requisitos tienes que cumplir?

Hay algunos matices y requisitos, pero la mayoría de cursos gratuitos SEPE están siempre abiertos a:

Personas desempleadas, inscritas en el paro. Trabajadores en activo (por cuenta ajena o autónomos). Jóvenes inscritos en Garantía Juvenil (menores de 30 años). Mayores de 45 años que buscan recualificación profesional.

Algunos cursos son solo para trabajadores o solo para desempleados, y en otros hay plazas para ambos colectivos. Antes de apuntarte, lee siempre los requisitos del curso (por ejemplo, si piden estar trabajando en un sector concreto, o tener ciertos estudios).

¿Cómo apuntarse a un curso gratuito del SEPE?

Busca los cursos disponibles: entra en el portal Digitalízate Plus, donde encontrarás cientos de cursos gratuitos de empresas como Google, IBM o Microsoft. También puedes buscar en la web de tu Servicio de Empleo Autonómico (SAE en Andalucía, SOC en Cataluña, SEFCARM en Murcia, etc.). No te olvides de consultar webs de academias acreditadas, como Femxa o Adams Formación, que ofrecen cursos subvencionados por el SEPE.

Elige el curso que te interese: filtra por tema, duración y modalidad online y comprueba a quién está dirigido (desempleados, ocupados, autónomos...) y si cumples los requisitos.

Realiza la inscripción online: haz clic en el botón de “Inscribirse” o “Solicitar plaza”, rellena el formulario con tus datos personales: nombre, DNI, situación laboral actual, estudios, etc. A veces te pedirán adjuntar escaneado tu DNI y, si eres desempleado, tu documento de demanda de empleo (DARDE).

Confirma la matrícula: si el curso es autoformativo y tiene plazas abiertas, podrás empezar directamente. Si las plazas son limitadas, te enviarán un email para confirmar que has sido admitido.

Realiza el curso y obtén tu diploma: tendrás acceso a una plataforma online (tipo Moodle). Al finalizar y superar las pruebas, recibirás un certificado oficial de aprovechamiento o incluso un Certificado de Profesionalidad si el curso lo ofrece.

Muchos cursos asignan plazas por orden de solicitud. Si te interesa alguno de ellos, ¡inscríbete cuanto antes, que se llenan rápido!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com