El turismo, posible vía de salida para las minas

Las minas del carbón están abocadas al cierre. No sólo porque el estado no podrá seguir subvencionando a estas empresas, sino también porque no podemos competir con el precio del carbón en el mercado.



Muchas de las explotaciones que ya han sido cerradas buscan vías alternativas para seguir adelante. El turismo minero es un buen ejemplo.



Los reporteros de A Fondo han acompañado a los antiguos mineros ahora convertidos en guías en un paseo bajo tierra.