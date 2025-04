Trueque de trajes de flamenca en Sevilla: así es la iniciativa para darles una segunda vida

El de 5 mayo, Sevilla dará la bienvenida a una de sus tradiciones y fiestas populares mas importantes. La Feria de Abril este año se celebrará en mayo y será más corta por decisión de la mayoría de sevillanos que prefirieron por votación popular que la feria volviera al modelo antiguo. Año tras año por estas fechas comienza la cuenta atrás para que las flamencas encuentren el traje o trajes que lucirán durante estos días.

Las opciones a la hora de hacerse con un traje de flamenca cada vez son más. Se puede comprar, alquilar y hasta intercambiar. Esta última opción está causando furor debido a la iniciativa que estos días se está llevando a cabo en un centro comercial de Sevilla. Bajo el lema 'Ha llegado el momento de darle otra vida a tus tradiciones' este centro comercial anima a los ciudadanos a unirse a la revolución de la moda sostenible.

El centro comercial ha instalado un stand cerrado con una decena de percheros para que los interesados puedan donar sus trajes. La mayoría son trajes que ya no se quiere bien porque se han quedado pequeños o porque se han puesto en muchas ocasiones y se quiere estrenar algo "nuevo" nos dice una señora. La única exigencia ha sido que los vestidos que se entreguen, el plazo ha estado abierto durante doce días, tienen que estar en buen estado. Las encargadas de recogerlos se han sorprendido de la cantidad de personas que han acudido a donar sus vestidos "hay gente que ha venido con varios trajes de flamenca".

La idea de darle una segunda vida a la ropa beneficia tanto económicamente como ecológicamente señalan desde el centro comercial que ha utilizado las redes para dar visibilidad a esta iniciativa. También en redes se explica el mecanismo de la acción: por prenda entregada se recibe un ticket o "token" que habrá que entregar el día que el stand abra para poder llevarse otro de los trajes el que a cada persona le guste más de los expuestos.

"Colas desde las dos tarde"

El día llegó, la tarde de ayer aquellos que habían donado sus trajes podían acudir a intercambiarlos por otros. Hasta el sábado se puede hacer. Lo que no sabía nadie es lo que iba a ocurrir abrían a las cuatro de la tarde y "hay gente que lleva haciendo cola desde las dos" nos dice una de las organizadoras. Los vigilantes tuvieron que poner vayas de seguridad con cintas para tener un control debido la gran cantidad de gente. Hasta pasadas la nueve de la noche estaba abierto el recinto, en su interior más de 500 trajes de flamenca expuestos y listos para coger, probar y llevarse.

El problema llegó cuando a las seis de la tarde muchas personas llegaron y los organizadores les comunicaban que ya no podía entrar más nadie porque la cola era enorme. "Les he dicho que vengo de muy lejos que no puedo venir otro día", señala María. Al final le permitieron hacer cola eso sí "me han advertido que hasta que me toque pueden pasar más de dos horas" y es que cada veinte minutos iban dejando pasar a grupos de doce personas "es el tiempo que tengo para mirar y escoger" señala Rocío que lleva más de dos horas de pie, a lo que agrega "cuando me toque ya se habrán llevado los trajes más bonitos seguro que no queda nada ya". Es el sacrificio que hay que hacer para llevarse un traje de flamenca seminuevo. La espera, el calor, el cansancio al final dio su fruto, la gran mayoría fue saliendo con su vestido "me gusta el que llevo" dice Lola, "el mío tengo que sacarle" añade Carmen.

Hasta el sábado se puede acudir a buscar traje aunque nos dicen la chicas del centro comercial que dado la avalancha de personas del primer día, en dos días los trajes se habrán entregado. Esta iniciativa hay que señalar que también incluía la donación de túnicas de Semana Santa aunque "túnicas de nazareno hemos recogido muy pocas" nos cuentan.

Esta es la segunda edición de donación e intercambio de prendas que se realiza aunque el año pasado lo que se recogieron fueron ropa para bodas, bautizos y comuniones. La idea también fue un éxito de ahí que se haya repetido este año adaptando la iniciativa a dos de los símbolos más característicos de Sevilla, la Feria de Abril y la Semana Santa.

