¿Tienes testamento?: las claves para entender por qué deberíamos dejarlo hecho en vida

No nos gusta pensar en la muerte. Ni mucho menos en qué pasará cuando ya no estemos. Pero los despachos de abogados insisten en la importancia de los testamentos. "Conviene hacerlo siempre que tengas más de 14 años y por múltiples razones: que quieras asegurar la posición de tu cónyuge, que quieras dejar los trámites más sencillos a los herederos o, por ejemplo, que quieras beneficiar a un hijo más que a otro", explica María López, directora de GLC Abogados. Ahora mismo, solo un 13% de los españoles decide testar en vida, aunque los expertos aseguran que la práctica es cada vez más habitual. "Sobre todo a raíz del Covid y la pandemia, antes no llegaba ni a un 8%", añade López.

¿Se puede desheredar a un hijo?

"Ella me ha abandonado, no se merece nada", nos cuenta Carmen. Es viuda y tiene dos hijas pero, desde hace años, con una de ellas no mantiene ninguna relación. "Eso de que hereden sin cuidar a los padres, está fatal", explica. Por eso, decidió desheredarla. Y esa posibilidad está contemplada: "puedes desheredar a un hijo" pero, ojo, tiene sus límites. "No se pueden imponer condiciones ilegales o imposibles de cumplir ni vincular la herencia a la vida personal de otros, por ejemplo, prohibir que tu hijo se case con una determinada persona" dice la abogada María López.

¿Qué pasa con el viudo o la viuda?

Morir sin dejar testamento puede dejar en una situación muy complicada o, incluso, precaria, al viudo o la viuda. Porque cuando una persona fallece todo pasa a sus hijos y, en caso de no tener descendencia, va a parar a sus padres. "Hacer testamento no solo es conveniente, es totalmente necesario", asegura Patricia Abad, de Hermina Abogados. Es la forma de marcar una hoja de ruta, de decidir qué se quiere dejar a los hijos, y qué a la pareja que, en caso de que no haya testamento, tendría menos opciones de llegar a parte del patrimonio. "El hecho de hacer un testamento cuando se trata de personas con descendencia es trascendental, vas a explicar el deseo que tienes y puedes designar a las personas que quieres que administren tus bienes", añade Abad.

¿Qué ocurre si no hay testamento?

En el caso de fallecimiento sin testamento, el principal problema es que hay que hacer una declaración de herederos "eso es un procedimiento mucho más largo y complicado que si se hubiera hecho", dice Abad. Este proceso genera, habitualmente, nos cuentan en los despachos de abogados, problemas y conflictos familiares y una mayor carga burocrática que acaba ralentizando (y en algunos casos), eternizando todo el reparto de la herencia.

¿Las mascotas pueden heredar nuestro patrimonio?

En países como Estados Unidos, sí. Pero, en España, de momento, esta posibilidad es inexistente. El código civil, explican los expertos, es muy claro: no pueden heredar. El texto no permite que los seres dotados de sensibilidad. como serían nuestras mascotas, figuren en el testamento como herederas de nuestro patrimonio.