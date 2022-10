Termina la vendimia heroica de la Ribeira Sacra

Llegamos cuando están recogido los últimos racimos. "Este año se adelantó la vendimia por el calor, pero luego llegaron las lluvias, paramos y ahora hemos continuado", explica Juan Luis Méndez Rojo, director de la bodega Vía Romana. En total han pasado casi un mes trabajando en la zona.

La suya es una vendimia diferente, conocida como viticultura heroica debido, entre otros, a las pendientes de las laderas que caen sobre el río Sil y en las que se asientan los viñedos. Unas características orográficas que dificultan el trabajo pero que lo hacen, si cabe, más atractivo. "Tú piensa que aquí no metemos vehículos, vamos a pie hasta la viña con lo que eso conlleva; y, una vez allí, se trabaja siempre en pendiente. No apto para quien sufra vértigo", explica Juan Luis Ocampo, técnico de la bodega.

Ante nosotros se hacen ya con los últimos racimos de esta campaña que, aunque larga, tiene una producción ligeramente inferior a la que años pasados. Eso sí, la calidad no solo se mantiene sino que ha ido en aumento.

La situación meteorológica ha cambiado el curso de la vendimia en esta ocasión. Las fuertes olas de calor y la sequía han condicionado la maduración de la uva. "Hemos tenido que hacer muchos más controles que en pasados años para alcanzar el punto de acidez propio de la uva de esta zona", dice Rubén Rodríguez, enólogo de esta bodega.

Tras el calor, unas ligeras lluvias han ayudado, finalmente, a la recolección que termina en las próximas horas. "Termina la vendimia, sí, pero aquí continúa el trabajo porque tras esto nos centramos en el enoturismo", presume de su zona Juan Luis. Una tierra, la Ribeira Sacra, que sigue ganando visitantes y continúa sorprendiendo a todo el que la pisa. La viticultura heroica es solo una excusa más para acercarse a esta esquina del mapa.