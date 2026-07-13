No tener pareja, hijos o mascota, los requisitos más exigentes para conseguir un contrato de alquiler

Hace tiempo que tener un contrato de trabajo, presentar varias nóminas, o incluso pagar varios meses de fianza, se volvieron condiciones imprescindibles para conseguir un alquiler. No importa la ciudad, donde miremos, en medio de una explosión de los precios de la vivienda, la inmensa mayoría por las nubes, ahora hay un nuevo reto por delante cumplir con los exigentes requisitos que se exigen para entrar a la vivienda.

Hemos hecho la prueba, hemos salido a la calle a preguntar y también hemos comprobado en decenas de anuncios en internet. Ya hay condiciones imprescindibles como por ejemplo: presentar las últimas nóminas de trabajo. Esto puede parecer sencillo, pero para personas que acaban de ser contratadas, que acaban de acceder a su primer contrato, puede convertirse en un quebradero de cabeza. En esos casos, también es muy habitual pedir un aval, que en el caso de los más jóvenes suelen ser los padres.

Más requisitos, más dinero

Además del contrato también se piden cada vez más meses de fianza. Hace tiempo lo habitual era pedir un solo mes de fianza pero en plena crisis de la vivienda los propietarios solicitan dos o incluso tres meses de fianza que se pagan en un único pago al entrar a la vivienda.

Muchos caseros alegan esta petición como una forma de asegurarse de que los inquilinos son fiables. Es decir, de asegurar el pago mensual del alquiler. Sin embargo, para muchos jóvenes se convierte en un impedimento más poder acceder a la vivienda. En otros anuncios se pide además, tener un salario que duplique el precio del alquiler. En algunos casos en los que los pisos cuestan cerca de 1000 se exigiría por tanto un salario de más de 2000 euros. Algo que no es accesible para todos, especialmente para quienes entran a trabajar por primera vez.

Condiciones aún más exigentes

Las condiciones ya no son solo económicas van más allá. En algunos anuncios hemos encontrado peticiones como: prohibido gente fumadora, niños o parejas. Se castiga por tanto, a la hora de ser candidato a una vivienda en alquiler convivir con una pareja. También hay muchos casos en los no se permiten mascotas o se pone como obligación incluso regar las plantas.

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