Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Becas

Guía de las Becas Medrano: requisitos, plazos y cómo conseguir los 8.100 euros para el 'Erasmus español' de los universitarios

Las becas Luisa de Medrano se otorgan en honor a la primera mujer que ocupó una cátedra en España, en 1508, en la Universidad de Salamanca.

Estudiantes universitarios

Estudiantes universitarios Internet

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El objetivo de las Becas Medrano, que recupera las antiguas becas Séneca suprimidas en 2013, es que los estudiantes de grado puedan cursar parte de sus estudios en una universidad de otra provincia.

Desde el Gobierno destacan que fomentar la movilidad interterritorial permite enriquecer la experiencia educativa, al tiempo que fortalece la cohesión territorial. Por ello, estas becas buscan eliminar las barreras económicas que puedan limitar esta movilidad.

Las becas tienen una dotación de 8.100 euros anuales (900 euros al mes) y no son compatibles con la beca de residencia, que actualmente es de 2.700 euros al año, aunque sí se puede recibir junto con la beca general de estudios universitarios concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Requisitos para obtener una Beca Medrano

Las Becas Medrano están dirigidas a todos aquellos estudiantes que cumplan estas condiciones:

  • Estar matriculados en un grado oficial en una universidad española, pública o privada. Haber superado al menos 60 créditos. La estancia debe ser en una provincia distinta a la universidad de origen, por lo que también deben obtener previamente una plaza en el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE).
  • Cursar los estudios de forma presencial.
  • La duración de la estancia será de nueve meses (un curso completo). Los beneficiarios permanecen matriculados en la universidad de origen, por lo que no deberán pagar tasas de matrícula adicionales en la universidad de destino.
  • El importe se abonará en un único pago, a diferencia de las antiguas becas Séneca, y se incluirá un complemento adicional para quienes se desplacen desde o hacia universidades de fuera de la península.

¿Cómo se hará la solicitud de las becas?

La adjudicación de las becas se realizará mediante concurrencia competitiva, esto es, comparando las solicitudes presentadas.

El principal criterio que se tendrá en cuenta será el expediente académico.

También se valorará la distancia entre la universidad de origen y destino, y que el nuevo campus esté situado en una ciudad pequeña o intermedia.

Asimismo, se reservarán hasta un máximo del 5% de las plazas para estudiantes con una discapacidad igual o superior al 25%.

Las Becas Medrano podrán llegar en su primera convocatoria a 2.300 estudiantes que realizan una estancia en una universidad de una provincia diferente a la de su origen.

Plazos Becas Medrano 2026 - 2027

  • El plazo de solicitud será del 15 de julio al 15 de septiembre de 2026.
  • La ayuda será de 900 euros al mes durante nueve meses (8.100 euros en total), abonados en un único pago.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Page pide una Conferencia de Presidentes "antes de avanzar" en la financiación autonómica "resultado del chantaje independentista"

Page

Publicidad

Economía

Estudiantes universitarios

Guía de las Becas Medrano: requisitos, plazos y cómo conseguir los 8.100 euros para el 'Erasmus español' de los universitarios

Abel Sotelo, agricultor de 22 años: “Empezar de cero hoy en el campo es muy difícil”

Abel Sotelo, agricultor de 22 años: "Empezar de cero hoy en el campo es muy difícil"

El escenario del Bilbao BBK Live 2016

Repsol y BBK Live ponen en marcha nuevas iniciativas sostenibles para reducir las emisiones y el impacto ambiental

España lidera las bajas laborales en la UE: duplica la media europea y dispara el coste económico
Bajas laborales

España lidera las bajas laborales en la UE: duplica la media europea y dispara el coste económico

Imagen de archivo de un escaparate de una inmobiliaria en Barcelona, con anuncios de pisos en venta
VIVIENDA

Los porteros, el contacto clave para acceder a pisos antes de que salgan al mercado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
COCHES ELÉCTRICOS

Galicia recibe 700 coches MG y da el primer paso para el arranque del gigante asiático SAIC en la comunidad

La multinacional china prevé fabricar 120.000 vehículos al año en Ferrol, en la que será su primera planta de coches eléctricos en Europa.

Consulta de médico
Absentismo laboral

Las bajas médicas, detrás del 80% de los casos de absentismo laboral

Más de 1,6 millones de personas faltan cada día a su puesto de trabajo, la cifra más alta de los últimos cinco años. Esta situación preocupa mucho a las empresas.

Javier García Palacios y Jesús Rebollo, cofundadores de Balance

Balance obtiene tres millones de euros para impulsar su plataforma contra la obesidad y preparar una Serie A en 2027

Infraestructuras de contratos millonarios con EE.UU. construidas por empresas españolas

Las empresas de España podrían perder contratos millonarios tras la orden de Trump para cortar el comercio con EEUU

Page

Page pide una Conferencia de Presidentes "antes de avanzar" en la financiación autonómica "resultado del chantaje independentista"

Publicidad