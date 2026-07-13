Guía de las Becas Medrano: requisitos, plazos y cómo conseguir los 8.100 euros para el 'Erasmus español' de los universitarios

El objetivo de las Becas Medrano, que recupera las antiguas becas Séneca suprimidas en 2013, es que los estudiantes de grado puedan cursar parte de sus estudios en una universidad de otra provincia.

Desde el Gobierno destacan que fomentar la movilidad interterritorial permite enriquecer la experiencia educativa, al tiempo que fortalece la cohesión territorial. Por ello, estas becas buscan eliminar las barreras económicas que puedan limitar esta movilidad.

Las becas tienen una dotación de 8.100 euros anuales (900 euros al mes) y no son compatibles con la beca de residencia, que actualmente es de 2.700 euros al año, aunque sí se puede recibir junto con la beca general de estudios universitarios concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Requisitos para obtener una Beca Medrano

Las Becas Medrano están dirigidas a todos aquellos estudiantes que cumplan estas condiciones:

Estar matriculados en un grado oficial en una universidad española, pública o privada. Haber superado al menos 60 créditos . La estancia debe ser en una provincia distinta a la universidad de origen, por lo que también deben obtener previamente una plaza en el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) .

española, pública o privada. Haber superado al menos . La estancia debe ser en una provincia distinta a la universidad de origen, por lo que también deben obtener previamente una plaza en el . Cursar los estudios de forma presencial .

. La duración de la estancia será de nueve meses (un curso completo). Los beneficiarios permanecen matriculados en la universidad de origen, por lo que no deberán pagar tasas de matrícula adicionales en la universidad de destino.

(un curso completo). Los beneficiarios permanecen matriculados en la universidad de origen, por lo que no deberán pagar tasas de matrícula adicionales en la universidad de destino. El importe se abonará en un único pago, a diferencia de las antiguas becas Séneca, y se incluirá un complemento adicional para quienes se desplacen desde o hacia universidades de fuera de la península.

¿Cómo se hará la solicitud de las becas?

La adjudicación de las becas se realizará mediante concurrencia competitiva, esto es, comparando las solicitudes presentadas.

El principal criterio que se tendrá en cuenta será el expediente académico.

También se valorará la distancia entre la universidad de origen y destino, y que el nuevo campus esté situado en una ciudad pequeña o intermedia.

Asimismo, se reservarán hasta un máximo del 5% de las plazas para estudiantes con una discapacidad igual o superior al 25%.

Las Becas Medrano podrán llegar en su primera convocatoria a 2.300 estudiantes que realizan una estancia en una universidad de una provincia diferente a la de su origen.

Plazos Becas Medrano 2026 - 2027

El plazo de solicitud será del 15 de julio al 15 de septiembre de 2026.

La ayuda será de 900 euros al mes durante nueve meses (8.100 euros en total), abonados en un único pago.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.