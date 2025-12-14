Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

HORARIO LABORAL

La tiranía del móvil y la jornada infinita: 8 de cada 10 trabajadores reciben llamadas fuera del horario laboral

Aunque más del 70% de los trabajadores no consigue desconectar del trabajo porque la autoexigencia se lo impide, ocho de cada diez trabajadores no pueden hacerlo porque reciben llamadas de sus superiores fuera del horario laboral.

La tiranía del teléfono móvil y la jornada infinita

La tiranía del teléfono móvil y la jornada infinita

Publicidad

Fran Paino
Publicado:

La hiperconectividad y el teléfono móvil son capaces de solucionar al momento problemas que antes llevaban mucho más tiempo. Los dispositivos digitales, en especial los smartphones, son compañeros inseparables desde que aparecieron en nuestras vidas. Sin embargo, en ciertas ocasiones se tornan nuestros más cercanos enemigos. Por ejemplo, cuando nuestro jefe o superior tiene a bien escribirnos o llamarnos fuera de nuestra jornada laboral.

"Hola, mañana a primera hora necesito que te pongas con el informe" o también "Necesito que me mires una cosa urgente", son mensajes que podemos recibir en nuestros días libres, vacaciones o fines de semana. Frases que seguro que muchos han leído o escuchado y que consiguen echar a perder toda esa jornada que se supone dedicada como mínimo a descansar del trabajo.

Un derecho laboral altamente incumplido

Aunque más del setenta por ciento de los trabajadores no consiguen desconectar de sus empleos por culpa de su autoexigencia y de su arraigada cultura del trabajo, ocho de cada diez trabajadores reconocen tener el descanso interrumpido por culpa de sus superiores. Este dato sorprende porque el pasado 7 de diciembre se cumplieron siete años de que quedase aprobada la ley que vela por el descanso de los empleados fuera de la jornada laboral. Un derecho que se incumple en muchas ocasiones y que podría llevar a la empresa que infringe esta ley a pagar al trabajador afectado multas de entre 750 y 7.500 euros.

Menos del 2% se lanza a poner límites

Pese a esta situación, pocos son los trabajadores que se lanzan a intentar cambiarla. Es difícil para un empleado denunciar a su jefe, aunque para aquellos que se decidan a luchar por cambiarlo, Juanma Lorente, abogado laboralista, les hace una recomendación: "Si en algún momento, un empleado quiere hacer cualquier tipo de queja o comunicación con su superior, que lo haga por escrito. Un WhatsApp o un correo donde quede reflejada la fecha y el contenido expuesto para que todo quede bien reflejado". También aconseja hacerlo acompañado de un abogado que oriente en los pasos a seguir.

De los pocos que se animan a poner esos límites, aunque ya están claramente reflejados en la ley, cumplen con dos perfiles. Aquellos trabajadores que están en una situación crítica y no temen perder su puesto de trabajo, porque de continuar así, se verían obligados a coger una baja laboral o directamente a dejarlo.

El otro grupo que más tajante es con esta situación es el de los jóvenes. Ellos no están intoxicados por la cultura del trabajo y tienen muy claro que su prioridad es su vida personal fuera del horario laboral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Cómo luchar contra el desperdicio alimentario en Navidad: "Aprovechar las sobras, reinventar recetas y congelar"

Cena de Navidad

Publicidad

Economía

La tiranía del teléfono móvil y la jornada infinita

La tiranía del móvil y la jornada infinita: 8 de cada 10 trabajadores reciben llamadas fuera del horario laboral

Bizum

Hacienda reforzará el control sobre los Bizum a partir del uno de enero

Imagen de archivo de bebidas energéticas.

Galicia logra frenar el consumo de bebidas energéticas entre menores antes incluso de prohibirlas

La casa de los 400 Papás Noel que se abre cada año por una causa solidaria: "No imaginé repetirlo cada año, pero la necesidad sigue ahí"
Galicia

La casa de los 400 Papás Noel que se abre cada año por una causa solidaria: "No imaginé repetirlo cada año, pero la necesidad sigue ahí"

Las cestas de Navidad se ajustan el cinturón
Cestas Navidad

Aumenta un 8% la tradición de las cestas navideñas de las empresas

Cena de Navidad
Navidad

Cómo luchar contra el desperdicio alimentario en Navidad: "Aprovechar las sobras, reinventar recetas y congelar"

Se calcula que un 10% de la cesta de la compra termina en la basura. Lo que más sobra estos días son los dulces navideños, la carne y el pescado.

Un barco pesquero en el puerto de Pasaia
Pesca

La UE aprueba que los pescadores pueden faenar más de 140 días en 2026

Planas ha adelantado que "este año no habrá nuevas medidas selectivas" y que "únicamente con las vigentes desde el año pasado se podrán alcanzar estos 143 días".

Imagen del acto de Galicia Calidade

Galicia reivindica su marca más icónica: Rueda relanza Galicia Calidade en un acto que mira al futuro

El presidente y el CEO de Plus Ultra

La investigación del caso Plus Ultra apunta a una red internacional de blanqueo vinculada a Venezuela

Una persona mayor en un hospital

El IPC se modera al 3% en noviembre y confirma la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en 2026

Publicidad