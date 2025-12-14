La tiranía del móvil y la jornada infinita: 8 de cada 10 trabajadores reciben llamadas fuera del horario laboral

La hiperconectividad y el teléfono móvil son capaces de solucionar al momento problemas que antes llevaban mucho más tiempo. Los dispositivos digitales, en especial los smartphones, son compañeros inseparables desde que aparecieron en nuestras vidas. Sin embargo, en ciertas ocasiones se tornan nuestros más cercanos enemigos. Por ejemplo, cuando nuestro jefe o superior tiene a bien escribirnos o llamarnos fuera de nuestra jornada laboral.

"Hola, mañana a primera hora necesito que te pongas con el informe" o también "Necesito que me mires una cosa urgente", son mensajes que podemos recibir en nuestros días libres, vacaciones o fines de semana. Frases que seguro que muchos han leído o escuchado y que consiguen echar a perder toda esa jornada que se supone dedicada como mínimo a descansar del trabajo.

Un derecho laboral altamente incumplido

Aunque más del setenta por ciento de los trabajadores no consiguen desconectar de sus empleos por culpa de su autoexigencia y de su arraigada cultura del trabajo, ocho de cada diez trabajadores reconocen tener el descanso interrumpido por culpa de sus superiores. Este dato sorprende porque el pasado 7 de diciembre se cumplieron siete años de que quedase aprobada la ley que vela por el descanso de los empleados fuera de la jornada laboral. Un derecho que se incumple en muchas ocasiones y que podría llevar a la empresa que infringe esta ley a pagar al trabajador afectado multas de entre 750 y 7.500 euros.

Menos del 2% se lanza a poner límites

Pese a esta situación, pocos son los trabajadores que se lanzan a intentar cambiarla. Es difícil para un empleado denunciar a su jefe, aunque para aquellos que se decidan a luchar por cambiarlo, Juanma Lorente, abogado laboralista, les hace una recomendación: "Si en algún momento, un empleado quiere hacer cualquier tipo de queja o comunicación con su superior, que lo haga por escrito. Un WhatsApp o un correo donde quede reflejada la fecha y el contenido expuesto para que todo quede bien reflejado". También aconseja hacerlo acompañado de un abogado que oriente en los pasos a seguir.

De los pocos que se animan a poner esos límites, aunque ya están claramente reflejados en la ley, cumplen con dos perfiles. Aquellos trabajadores que están en una situación crítica y no temen perder su puesto de trabajo, porque de continuar así, se verían obligados a coger una baja laboral o directamente a dejarlo.

El otro grupo que más tajante es con esta situación es el de los jóvenes. Ellos no están intoxicados por la cultura del trabajo y tienen muy claro que su prioridad es su vida personal fuera del horario laboral.

