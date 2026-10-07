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Los sindicatos recibirán 32 millones en subvenciones este año con Sánchez

Las ayudas pasan de los 8,8 millones durante el Gobierno de Rajoy a los 32 millones previstos este año, según fuentes sindicales, mientras CSIF y USO se desmarcan de la huelga general.

Los sindicatos recibirán 32 millones en subvenciones este año con Sánchez

Los sindicatos recibirán 32 millones en subvenciones este año con Sánchez

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Las subvenciones públicas destinadas a los sindicatos alcanzarán este año los 32 millones de euros, según fuentes sindicales. La cantidad supone un incremento respecto a los 8,8 millones que recibían durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno y sitúa las ayudas en su cifra más alta.

El aumento registrado durante los gobiernos de Pedro Sánchez alcanza el 260%. De esta forma, los fondos públicos destinados a las organizaciones sindicales se han multiplicado por cerca de cuatro respecto a la cantidad que percibían durante la etapa anterior.

Menos afiliación pese al incremento de las ayudas

El aumento de las subvenciones públicas se produce, además, en un periodo marcado por un descenso de la afiliación sindical. En estos momentos, el porcentaje de trabajadores afiliados se sitúa entre el 12% y el 13% del conjunto de los asalariados.

La evolución de ambas cifras muestra dos tendencias diferentes: mientras los fondos públicos destinados a las organizaciones sindicales han aumentado durante los gobiernos de Sánchez, el porcentaje de trabajadores que pertenece a un sindicato ha descendido.

CSIF y USO no respaldan la huelga general

Entre las organizaciones que se han desmarcado se encuentra CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios. La organización ha decidido que no participará en la huelga general y tampoco respaldará la convocatoria por sus "connotaciones políticas".

La misma posición mantiene USO, que tampoco apoya la movilización. De esta forma, la convocatoria no reúne al conjunto de las organizaciones sindicales.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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