Alerta ante las primeras estafas a cuenta de la regularización de migrantes: ojo si te ofrecen una cita previa a cambio de 50 euros

La imagen de la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno está siendo este lunes la de las larguísimas colas. Este 20 de abril arrancan las solicitudes de forma presencial y el trasiego de gente es palpable tanto en las oficinas de Correos, como en las de la Seguridad Social o Extranjería que han sido habilitadas para ello.

Una medida que está empezando a caminar, pero a través de las que ya se han detectado los primeros intentos de estafa. Abogados especializados en extranjería denuncian que se están pidiendo 50 euros a los inmigrantes para obtener uno de los papeles necesarios: el certificado de vulnerabilidad.

En medio de tanto trámite hemos conocido el testimonio de Gabriela, una de esas solicitantes que casi es víctima de una estafa. Ella ha contado en primera persona a las cámaras de Espejo Público cómo intentaron engañarla. Antes de que la medida se publicase en el BOE encontró un enlace a través del que parecía que entregaban el certificado de vulnerabilidad con firma y sello, necesario para el trámite.

A ella le resultó extraño, aún así entró en el link y a través de un mail le ofrecieron el justificante con "firma y sello", previo pago de 50 euros. Gabriela relata que el presunto estafador le facilitó un número de WhatsApp para que la comunicación fuese más ágil. "Solo tenía que enviarle la documentación" y esta persona, o incluso 'bot' le cumplimentaría dicho papel.

Con la intención de que no haya engaños el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones especifica de forma visible en su web el siguiente mensaje: "IMPORTANTE: Las citas presenciales son GRATUITAS, nadie puede cobrarte por reservar o disponer de una cita presencial".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un portal web, inclusion.gob.es/regularización, específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas. Desde el mismo portal, puede cumplimentarse un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si disponemos de certificado electrónico y solicitar cita previa.