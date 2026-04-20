El nuevo decreto de regularización abre la puerta a mejorar la vida de miles de menores en España

La reciente aprobación del real decreto que facilita la regularización de personas migrantes en España, podría suponer un cambio significativo en la vida de miles de niños y niñas que ya residen en el país. Según Save the Children esta medida permitirá avanzar en el acceso a derechos básicos como la educación, sanidad o la protección social.

La organización estima que alrededor de 150.000 menores de 19 años viven actualmente en situación administrativa irregular, una realidad que condiciona su desarrollo y sus oportunidades de futuro. Con la regularización, muchas familiar podrán escapar de la economía informal, lo que aportará mayor estabilidad laboral y facilitará que los menores tengan mejores condiciones de vida.

Además el nuevo estatus legal contribuirá a reducir el miedo y la inseguridad que sufren muchos de estos niños, favoreciendo una infancia más normalizada e integrada en la sociedad. Sin embargo la ONG señala una limitación importante; han incidido en la necesidad de que los niños y niñas puedan acogerse directamente a la regularización y no excluirles en el caso de que sus progenitores no puedan acogerse a ella. Una medida que al final no ha sido posible, por lo que los menores dependerán de que sus padres puedan optar a la legalización de su estatus.

A pesar de esta carencia, la organización destaca algunos avances, como la eliminación de ciertos obstáculos administrativos en el caso de los menores tutelados, lo que facilitaría sus trámites.

En conjunto el decreto presenta un paso adelante, aunque aún queden aspectos por mejorar y poder garantizar plenamente los derechos de la infancia migrante en España.

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