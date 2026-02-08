Italia investiga un posible sabotaje en el sistema ferroviario durante los Juegos Olímpicos

El tráfico ferroviario en la zona norte de Italia, concretamente en la ciudad de Bolonia, se ha visto muy ralentizado por varias incidencias simultáneas. Las autoridades ya están investigando estas incidencias como sabotaje por los Juegos Olímpicos de Invierno.

Los retrasos en la estación de Bolonia han superado hasta los 150 minutos en trenes regionales y de alta velocidad que debían llegar a otras grandes ciudades del norte como Turín, Milán, Venecia o Brescia. Así lo ha detallado 'Ferrovie dello Stato'.

La primera incidencia se ha registrado alrededor de las 8:30 horas después de que encontraran unos cables arrancados en la red ferroviaria a la altura de la localidad boloñesa de Castel Maggiore.

Posteriormente, han localizado un artefacto explosivo en las vías entre Bolonia y Padua. Además, han registrado un incendio en una cabina eléctrica en la estación de Pesaro.

Las autoridades, según los medios locales, lo investigan como supuestos sabotajes de origen anarquista y rechazan que sean hechos aislados. Además, sospechan que tratan de afectar al desarrollo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina.

Por este motivo, se encuentran investigando la policía ferroviaria y agentes de la Digos, la unidad policial de operaciones especiales.

El ministro de Transportes ha denunciado estos actos

El ministro de Transportes italiano, Matteo Salvini, ha denunciado estos "graves actos de sabotaje" que han afectado a la red ferroviaria del país y ha sugerido que podrían estar relacionados con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Tal y como denunció en un comunicado, "preocupan los incidentes de sabotaje ocurridos cerca de las estaciones de Bolonia y Pesaro, que han provocado importantes trastornos para miles de viajeros".

Graves disturbios entre policías y manifestantes contrarios a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

Coincidiendo con el supuesto boicot en la línea ferroviaria italiana, miles de manifestantes han protestado en Milán contra la celebración de los JJOO de Invierno en Milán y en particular, contra la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Por estos hechos, al menos seis personas han sido detenidas.

Organizaciones propalestinas y centros sociales han convocado una manifestación junto a la Villa Olímpica secundada por unas 5.000 personas.

La Policía ha empleado gas lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes cuando se han acercado al cordón instalado en Corvetto, en el sureste de la ciudad. En el lugar había vehículos policiales blindados, barreras móviles y personal policial.

