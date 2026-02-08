Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

JJOO Invierno

Italia investiga un posible sabotaje en el sistema ferroviario durante los Juegos Olímpicos

Se ha localizado un artefacto explosivo en las vías entre Bolonia y Padua y se ha registrado un incendio en una cabina eléctrica en la estación de Pesaro.

Imagen de la Polizia italiana

Imagen de la Polizia italiana Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El tráfico ferroviario en la zona norte de Italia, concretamente en la ciudad de Bolonia, se ha visto muy ralentizado por varias incidencias simultáneas. Las autoridades ya están investigando estas incidencias como sabotaje por los Juegos Olímpicos de Invierno.

Los retrasos en la estación de Bolonia han superado hasta los 150 minutos en trenes regionales y de alta velocidad que debían llegar a otras grandes ciudades del norte como Turín, Milán, Venecia o Brescia. Así lo ha detallado 'Ferrovie dello Stato'.

La primera incidencia se ha registrado alrededor de las 8:30 horas después de que encontraran unos cables arrancados en la red ferroviaria a la altura de la localidad boloñesa de Castel Maggiore.

Posteriormente, han localizado un artefacto explosivo en las vías entre Bolonia y Padua. Además, han registrado un incendio en una cabina eléctrica en la estación de Pesaro.

Las autoridades, según los medios locales, lo investigan como supuestos sabotajes de origen anarquista y rechazan que sean hechos aislados. Además, sospechan que tratan de afectar al desarrollo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina.

Por este motivo, se encuentran investigando la policía ferroviaria y agentes de la Digos, la unidad policial de operaciones especiales.

El ministro de Transportes ha denunciado estos actos

El ministro de Transportes italiano, Matteo Salvini, ha denunciado estos "graves actos de sabotaje" que han afectado a la red ferroviaria del país y ha sugerido que podrían estar relacionados con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Tal y como denunció en un comunicado, "preocupan los incidentes de sabotaje ocurridos cerca de las estaciones de Bolonia y Pesaro, que han provocado importantes trastornos para miles de viajeros".

Graves disturbios entre policías y manifestantes contrarios a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

Coincidiendo con el supuesto boicot en la línea ferroviaria italiana, miles de manifestantes han protestado en Milán contra la celebración de los JJOO de Invierno en Milán y en particular, contra la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Por estos hechos, al menos seis personas han sido detenidas.

Organizaciones propalestinas y centros sociales han convocado una manifestación junto a la Villa Olímpica secundada por unas 5.000 personas.

La Policía ha empleado gas lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes cuando se han acercado al cordón instalado en Corvetto, en el sureste de la ciudad. En el lugar había vehículos policiales blindados, barreras móviles y personal policial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

EEUU pide a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "ahora" o busquen refugio ante posibles protestas "violentas"

Donald Trump

Publicidad

Mundo

Imagen de la Polizia italiana

Italia investiga un posible sabotaje en el sistema ferroviario durante los Juegos Olímpicos

Jose Antonio Seguro

Portugal elige presidente en una segunda vuelta marcada por el temporal y el pulso entre el socialismo y la ultraderecha

Imagen de la princesa de Noruega, Mette Marit

Mette-Marit pide perdón por su amistad con Epstein: "Los mensajes no representan a la persona que quiero ser"

Imagen de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Venezuela

Zapatero asegura que la amnistía marcará "un antes y un después" tras reunirse con Delcy en Caracas

Imagen de Jon Hallford, propietario de la funeraria 'Return to Nature'.
Estados Unidos

40 años de prisión para el dueño de una funeraria: apiló 189 cadáveres en descomposición y llenos de insectos

Imagen del municipio Alcácer do Sal, en Setúbal
Borrasca Leonardo

Portugal teme la llegada de la borrasca Marta con pueblos aislados y carreteras cortadas

El Gobierno portugués ha estimado que los daños por el temporal superan los 4.000 millones de euros

Imagen del ministro de Exteriores de Irán, Abás Iraqchí
Negociaciones EEUU-Irán

Irán critica que se pida su desarme mientras EEUU impone aranceles del 25%

Las conversaciones constituyen el primer encuentro diplomático entre Estados Unidos e Irán desde que Washington se sumó en junio al conflicto de Israel contra la República Islámica.

Una persona abriendo la aplicación de TikTok

Bruselas amenaza a TikTok con una multa millonaria por su diseño "adictivo": puede causar daño "físico y emocional"

Imagen de un restaurante Olive Garden

Un cocinero muere tras meter la cabeza en una freidora

La Comisión Europea respalda a países como España frente a los gigantes de internet

La Comisión Europea respalda a países como España frente a los gigantes de internet

Publicidad