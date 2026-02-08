Ronda se desborda de solidaridad con los evacuados de Benaoján y Grazalema

Cerca de 400 personas procedentes de Grazalema y alrededor de una veintena del núcleo de Estación de Benaoján han sido acogidas inicialmente en el complejo deportivo de El Fuerte, que funciona como punto de recepción y coordinación antes de su alojamiento definitivo en hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad.

Según datos facilitados por la Junta de Andalucía, en estas instalaciones se están repartiendo entre 500 y 600 comidas diarias. Las 700 plazas habilitadas en albergues provisionales de la provincia no han sido necesarias, ya que los evacuados han sido realojados en establecimientos turísticos ofrecidos para la emergencia.

El episodio de intensas lluvias ha obligado al desalojo de 11.000 personas en distintos puntos de Andalucía. En el caso de Grazalema, la evacuación fue total debido al riesgo de derrumbes provocados por las precipitaciones continuadas, mientras que en Benaoján la medida se adoptó de forma preventiva ante la posible crecida del río Guadiaro.

La respuesta ciudadana en Ronda ante la llegada de vecinos desalojados de Grazalema y Benaoján ha sido tan masiva que el Ayuntamiento ha solicitado detener, por ahora, la donación de ropa. El Consistorio ha agradecido públicamente la implicación de la población, empresas y colectivos sociales, y ha explicado que las necesidades básicas de vestimenta están cubiertas en estos momentos. En caso de que se requiera más ayuda material, se comunicará oficialmente.

Nuevos desalojos en Casares por la subida del Guadiaro

La situación sigue siendo cambiante. Durante la tarde del sábado, un nuevo grupo de afectados tuvo que abandonar sus viviendas y fue trasladado al albergue provisional instalado en el colegio Los Almendros, en el núcleo de El Secadero, en Casares. Las autoridades no descartan que se produzcan más evacuaciones en las próximas horas.

Este realojo responde a una medida preventiva acordada por el Puesto de Mando Avanzado desplegado por la Junta de Andalucía en Casares Costa, que coordina el operativo de emergencias para un centenar de vecinos de El Secadero y San Martín del Tesorillo. La decisión se ha tomado ante la previsión de un aumento significativo del caudal del río Guadiaro, provocado por la llegada de la borrasca atlántica Marta, que está dejando lluvias especialmente intensas en la Serranía de Ronda.

