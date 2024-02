La Seguridad Social da por muerto a un gallego y le retiran 20.000 euros de su pensión

Tiene 78 años, pero hace unos meses la Seguridad Social dio por muerto a Manuel Caamaño, un vecino de la localidad de Mazaricos (A Coruña). Una noticia que recibió cuando fue a su entidad bancaria a sacar dinero: “En diciembre fui a sacar dinero al cajero y había muchos movimientos descontando dinero. Al día siguiente fui a la oficina y me confirmaron que era el Estado el que me había quitado dinero de la pensión” explica el afectado. Concretamente fueron 20.180 euros los que desaparecieron de la cuenta. “Cuando me enteré no sé cómo no me dio un patatús” bromea.

“Fui a la oficina de la Seguridad Social de Corcubión y allí me confirmaron que llevaba año y medio muerto. Concretamente desde agosto del 2022 y que me habían quitado la pensión que me correspondía desde esa fecha. El funcionario me preguntó si me habían mandado alguna carta y yo le dije que no” relata Manuel. El funcionario del organismo se puso en contacto con las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social de A Coruña: “Les dijo: ‘¿cómo va a estar muerto? Si está aquí, delante mía vivo y coleando”.

Problemas en el centro de salud

Este problema trastocó muchos aspectos de la vida de Manuel, por ejemplo a la hora de ir al médico: “Me operé hace un tiempo y era imposible conseguir una cita médica en el Sergas para una revisión. Tuve que pagar un médico privado” explica. También a la hora de recoger medicamentos en la farmacia: “Sabían que era un error por lo que me facilitaron igual los medicamentos” agradece.

Con su avanzada edad ha tenido que echar mano de un abogado que le ayude a solucionar el problema, que ya comienza solventarse: “Me han devuelto ya 19.000 euros pero aún quedan otros mil y pico que no sabemos donde están” confirma Manuel a Antena 3 Noticias. Mientras tanto, este gallego no pierde la sonrisa e indica que “lo importante es que está vivo tomando cafés con sus compañeros”.