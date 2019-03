La Seguridad Social utiliza reservas para pagar las pensiones

En rueda de prensa para valorar los datos del paro y afiliación, el secretario de Estado ha señalado que el objetivo del Gobierno es cumplir con los compromisos en materia de pensiones usando “todos los elementos de gestión a su alcance” y que dicho fondo es un elemento más. Burgos ha calificado de “no relevante” un posible debate sobre este fondo.



“Después de cinco años de intensa crisis, el sistema no ha necesitado aún el fondo de reserva, y nuestras pretensiones es utilizar todos los mecanismos de los que disponemos para gestionar esos compromisos, y el fondo de reserva es uno de esos mecanismos”, ha puntualizado. Actualmente, en la hucha de las pensiones hay más de 67.000 millones.



En esta línea, Burgos ha confirmado que se han empleado en el mes de julio 4.400 millones del Fondo de Prevención para el pago de las pensiones.



En concreto, el 4 de julio, el Gobierno autorizó el uso de dos partidas de 1.700 millones cada una, el 24 de julio hizo lo mismo con otras dos partidas de 500 millones. De tal manera que, actualmente, en el fondo quedan alrededor de 400 millones de euros. De esta situación se informó en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo del pasado 5 de julio. Este fondo de Prevención de la Seguridad Social se nutre de los excedentes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional.



Preguntado por el retraso de la edad de jubilación que consta en la reforma laboral, el secretario de Estado ha señalado que no es intención del Gobierno acelerar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años. Ha apuntado que se trabaja por limitar el uso de la jubilación anticipada y de la parcial y estimular la continuidad laboral.



Por su parte, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha indicado que el incremento del paro es siempre un mal dato, pero que hay que analizar el contexto de recesión económica actual y que se trata del mes de agosto, un mes en el que tradicionalmente aumenta el registro del paro ante la finalización de muchos contratos por la temporada estival.



En agosto, el paro registrado subió en 38.179 personas, en relación con el mes anterior, lo que supone un incremento de un 0,83%. En total el paro registrado se sitúa en 4.625.634 personas.



En rueda de prensa ha destacado que la tasa de agosto es “sensiblemente inferior” al de los últimos años, y que desde hace más de diez años, el paro ha subido en el mes de agosto.



Por otra parte, ha insistido en que la reforma laboral por sí misma no crea empleo, y que con ella lo que el Gobierno ha puesto sobre la mesa los mecanismos para la generación de empleo.



Preguntada por un balance de la reforma, Hidalgo se ha limitado a señalar que “a día de hoy, la visiones apocalípticas de algunos no se han cumplido”.