Sanitarios denuncian la precariedad laboral y los interminables contratos temporales: "No cotizamos, no tenemos vacaciones y no podemos enfermar

Cerca de 300 contratos en cinco años. Es la situación de Sandra, una enfermera de Lugo, que reconoce ha barajado cambiar de profesión ante esta precariedad laboral.

"No cotizamos, no tenemos vacaciones y no podemos enfermar", denuncia Sandra mientras repasa su vida laboral.

Y es que por primera vez la media de los contratos temporales baja de los 50 días.

Noelia también es enfermera, tiene dos oposiciones aprobadas, unos 3 años cotizados y 139 contratos firmados: "Mi contrato más largo fueron dos meses".

Dacil es médico especialista lleva 22 contratos temporales y como ella muchos compañeros.

La situación es muy preocupante, en especial en una situación de emergencia sanitaria como la que se vive en la actualidad por la epidemia del coronavirus.