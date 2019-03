Sáenz de Santamaría ve síntomas de inminente vuelta al crecimiento

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la radiografía de la economía española en la actualidad presenta una sintomatología de "inminente retorno al crecimiento".

Lo ha dicho durante la clausura en Jerez de la Frontera (Cádiz) del XVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar, donde "no se ha hablado de rescate, sino de recuperación" y donde se han presentado datos que constatan que "hemos abandonado la recesión más larga de toda la democracia".

La vicepresidenta ha subrayado que los cambios que se están produciendo "no son fruto de un soplo de viento favorable, sino del esfuerzo de todos los españoles", que "no están cayendo en saco roto". "España tiene condiciones para volver a ser lo que fue, aunque no está siendo gratis ni fácil", ha sentenciado.

Sáenz de Santamaría llama a ser "prudentes" y conscientes de que la recuperación es aún "débil". Por ello, "no podemos dormirnos en los laureles ni confiarnos en que las cosas empiezan a ser de otra manera", por lo que "hay que culminar el programa de reformas" emprendido por el Gobierno.

Es gracias a esas reformas que las cosas empiezan a cambiar y en Europa "nadie duda hoy de que somos un socio fiable y un país que merece confiar en sí mismo. Nos hemos ganado a pulso el reconocimiento de nuestros socios europeos, de las instituciones económicas internacionales" y los resultados "empiezan a verse en nuestra economía", ha dicho.

Considera que una de las cosas que "todos" deben aprender de esta crisis" es que "el esfuerzo reformista tiene que mantenerse de por vida", ya que, a su entender, sólo los estados que son capaces de hacer reformas en tiempos de crisis y también de bonanza son capaces luego de "hacer frente a cualquier turbulencia" y "anticiparse al más mínimo elemento de debilidad" que vea en su economía.