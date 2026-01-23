Rodalies restablece el servicio después de haber estado dos días suspendido por el descarrilamiento de un tren en Gelida

Tras dos días de servicio suspendido parece que Cataluña arranca la jornada de este viernes con la reapertura de Rodalies. El servicio se suspendió tras el descarrilamiento de un tren de cercanías a la altura de Gélida, Barcelona.

La pasada madrugada se anunció el restablecimiento del servicio para este jueves, pero por "causas técnicas" no fue así. Los maquinistas o bien no se presentaron en el puesto de trabajo o bien se negaron a prestar servicio hasta tener garantías de sus exigencias. Por este motivo, el Govern anunció que se abriría un expediente a Renfe. Más de 300 maquinistas de Rodalies y Regionales de Cataluña acudieron a sus puestos de trabajo pero se negaron a conducir los trenes alegando que no cuentan con suficientes garantías de seguridad, por temor a nuevos accidentes.

A través de sus redes sociales, Rodalies volvió esta madrugada a anunciar que "desde el inicio día de hoy se restablece el servicio de Rodalies de Catalunya". En la reanudación del servicio se han registrando retrasos de hasta 30 minutos en las líneas R1 y R4.

Rodalies puso en marcha en las últimas horas la línea R2 norte, entre el Aeropuerto de Barcelona y Maçanet-Massanes, con la previsión de que este viernes se restableciera el resto del servicio, una vez revisada toda la red y garantizada su seguridad.

La Generalitat, Adif, Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf mantuvieron una reunión en la que alcanzaron un acuerdo para que se retomara el servicio de Rodalies una vez se terminaran unas inspecciones extraordinarias para comprobar la seguridad.