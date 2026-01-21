Un maquinista en prácticas de 28 años, la víctima mortal del accidente de tren en Gelida

El accidente ferroviario ocurrido la noche del lunes en Gelida se ha cobrado la vida de un joven maquinista que se encontraba realizando su formación en prácticas. Según han confirmado los Mossos d'Esquadra, el fallecido es un hombre nacido en 1998 que viajaba a bordo del convoy siniestrado cuando el tren descarriló tras chocar contra un muro de contención desprendido por el temporal. Estaba haciendo su formación en prácticas junto a otros tres compañeros y el conductor titular.

El suceso se produjo a las 21:02 horas, cuando el tren de Rodalies circulaba por el tramo afectado. A causa de las intensas lluvias, un muro de contención colapsó y cayó sobre la vía. El convoy impactó contra la estructura, descarriló y el primer vagón, el más afectado, quedó completamente destrozado.

Fuentes policiales han indicado que su identidad fue confirmada ayer y que la noticia de su fallecimiento ya ha sido comunicada a su familia, residente en Sevilla. Su muerte ha causado una profunda conmoción tanto en el sector ferroviario como entre sus compañeros, que han denunciado reiteradamente la falta de garantías de seguridad en la red, que han convocado una huelga general.

El balance del accidente asciende a una víctima mortal y 37 personas heridas, de las cuales cinco se encuentran en estado grave, cinco presentan heridas de diversa consideración y 26 han sufrido lesiones leves.

En un mensaje en su cuenta de X, la consellera catalana de Interior, Núria Parlon, ha lamentado profundamente este miércoles la muerte de este maquinista en prácticas y ha expresado su pésame a sus familiares, que viven en Sevilla. La consellera de Interior también ha deseado una rápida recuperación de las 37 personas heridas en el accidente.

Durante toda la noche y la madrugada se han llevado a cabo las denominadas marchas blancas, recorridos técnicos sin pasajeros destinados a comprobar el estado de la infraestructura tras el temporal. A las 9:30 horas está prevista una reunión del Comité Técnico del Plan de Emergencias de Cataluña (CECAT), en la Conselleria de Interior, en la que se analizarán los resultados de las inspecciones y se decidirá si la actividad ferroviaria se retoma total o parcialmente.

