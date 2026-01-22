El Govern abrirá un expediente a Renfe por no estar prestando el servicio de Rodalies tras el accidente en Gelida

Cataluña sigue sin recuperar la normalidad. Pese a que este miércoles se anunció la reapertura de Rodalies para la jornada de hoy, más de 400.000 usuarios arrancan el día sin servicio. La explicación que hasta el momento da Renfe son "por causas operativas". El Comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha informado de que el Govern abrirá un expediente a la operadora Renfe por no prestar la cobertura de cercanías y que le exigirá responsabilidades por ello.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el portavoz de Renfe en la comunidad ha confirmado que el servicio no se ha podido retomar porque los maquinistas se niegan a prestar dicho trabajo hasta tener garantías de sus reivindicaciones. Carmona ha indicado que "el diálogo está abierto" y la voluntad es llegar a un acuerdo entre Adif, Rodalies y los sindicatos lo antes posible". A las 11:00 horas de esta mañana habrá una reunión entre maquinistas y Renfe.

A través de un mensaje publicado en su perfil de X, Rodalies informa: "No se presta servicio por causas operativas. Recomendamos consultar los servicios alternativos a los canales habituales de Cercanías de Cataluña y planificar el viaje con medios de transporte complementarios."

El servicio quedó cortado tras el terrible accidente mortal que se cobró la vida de un maquinista en prácticas y dejó a 37 personas heridas. Por el momento las causas de este accidente, ocurrido apenas 48 horas después de la mayor tragedia en la alta velocidad de nuestro país, se atribuyen al temporal, pero será clave conocer si el muro de contención cayó antes de que pasara el convoy o justo cuando el tren pasaba. Para esta jornada se sigue recomendando teletrabajar.

El sindicato mayoritario de maquinistas ha convocado una huelga general para los días 9, 10 y 11 de enero. En Barcelona los maquinistas se han plantado y han tirado de forma simbólica los chalecos delante de autoridades de Renfe y Adif.