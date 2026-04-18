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Del Renault 44 a la automatización: así ha cambiado la industria del automóvil en España

Un equipo de Antena 3 se adentra en una de las plantas más veteranas del país para mostrar cómo ha cambiado la industria del automóvil desde los años 70 hasta hoy.

Fábrica de coches Renault

RENAULT | Antena 3 Noticias

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Paula V. Sisó
Publicado:

El sector del automóvil ha cambiado por completo en las últimas décadas, pasando de los procesos mecánicos y manuales a sistemas cada vez más avanzados y automatizados. También lo han hecho las fábricas, algunas de las cuales conservan la memoria de una forma de trabajar que ya es muy distinta de la actual.

Un equipo de Antena 3 ha visitado una de las plantas más antiguas de España, donde todavía pervive el recuerdo de los primeros años de producción. Allí trabajó Miguel, que comenzó en la fábrica con solo 23 años y pasó gran parte de su vida entre motores y líneas de montaje.

"Estuve muchos años aquí, me llevé bien con todos. Satisfacción, claramente", recuerda ya jubilado, echando la vista atrás a una etapa que marcó su vida. Miguel explica que empezó en 1975, cuando "esto no existía" y "era todo a mano", en referencia a unas instalaciones que poco tienen que ver con las actuales.

"Para nosotros es un héroe"

Hoy vuelve a lo que considera casi su segunda casa, también porque su hijo ha seguido sus pasos en el mismo sector. La afición por los coches se ha mantenido viva en la familia durante generaciones. "Nos encantan los coches", resume el hijo, que creció viendo a su padre trabajar y lo recuerda como un referente: "Para nosotros era un héroe".

La continuidad familiar refleja cómo una profesión puede transmitirse de padres a hijos, aun en un sector que no ha dejado de evolucionar. En la planta, los responsables recuerdan que los primeros vehículos se fabricaban con instalaciones manuales, mientras que con el tiempo se fue avanzando hacia la robotización y la automatización.

Pese a esos cambios, la esencia de la fábrica y la vinculación emocional de quienes han trabajado en ella siguen muy presentes. Y, aunque el avance tecnológico ha transformado el proceso de producción, aún queda camino por recorrer en un sector que continúa reinventándose.

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