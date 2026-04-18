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El precio de la lechuga es doce veces más cara en la mesa que en el campo

En plena campaña de esta hortaliza, los agricultores valencianos reivindican que no obtienen beneficios de su trabajo a pie de campo.

Hojas de lechuga

Hojas de lechugaPixabay

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Emma Tomás
Publicado:

Manolo Alcover es agricultor y lleva 20 años trabajando en el campo. Cultiva lechugas y ahora se encuentran en plena campaña. "No nos sale rentable; por una lechuga me pagan unos 0,25 céntimos y en el mercado se dispara", nos cuenta mientras observa sus campos. "Este año he plantado 90 anhegadas de lechugas y es una ruina. Me planteo abandonar estos campos, dejar de cultivar estas hortalizas", añade.

Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) piden "que se intensifiquen esos controles en la cadena de valor para ver si se produce alguna práctica desleal", indica su director, Jenaro Aviñó.

"Sube todo, el gasoil, los abonos, los fertilizantes y esto es insostenible. Todos tienen derecho a subir los precios menos nosotros, si ahora incrementara el precio de la lechuga a 0'30 céntimos, se quedaría aquí en el campo, no me lo compraría nadie", explica Manolo.

El director de AVA-ASAJA nos describe que "en el caso de las lechugas, el incremento es de 12 veces, pasamos de unos 0'22 céntimos aproximadamente, que es lo que le están pagando al agricultor, a casi 2'80 euros por kilo". Unos precios que no solo se disparan con las lechugas; también pasa con las cebollas, repollos o alcachofas.

Todo mientras la cesta de la compra no para de subir y los consumidores son conscientes de cómo se incrementa el precio en estos productos de su origen a nuestra mesa. "Para lo que se trabaja no les compensa. Se les paga muy poco y a nosotros nos cobran más", cuenta una clienta en el mercado. "¿Así tú tendrías campos? No, ¿verdad?", reflexiona Carmen. "Si no se potencia el sector primario, todo lo demás se viene abajo", añade Vicente.

Una situación insostenible que desde AVA-ASAJA remarcan que "no hay motivos para ello y es preocupante. No sale rentable cultivar hortalizas y, si seguimos así, vamos a perder el manto verde que tenemos en la huerta valenciana", añade Jenaro.

Con este panorama, cada vez son más los agricultores valencianos que deciden abandonar sus campos.

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