Barcelona acoge el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales con líderes globales en privacidad, ética y tecnología

Barcelona se convertirá los próximos 13 y 14 de mayo en el epicentro mundial del debate sobre derechos digitales con la celebración del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales. El evento, impulsado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona en el marco del Observatorio de Derechos Digitales, reunirá en la Llotja de Mar a representantes institucionales, expertos internacionales, académicos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Durante dos jornadas, el encuentro abordará los principales desafíos de la era digital, con el objetivo de impulsar un entorno más seguro, inclusivo y centrado en las personas. La iniciativa nace en un contexto en el que el 40% de la ciudadanía aún desconoce que sus derechos fundamentales también deben protegerse en el ámbito digital, según el Eurobarómetro 2025.

Jesús Herrero, director general de Red.es, subraya la importancia de este foro: "este I Encuentro Internacional pone en valor la necesidad de visibilizar y divulgar los derechos digitales de forma accesible para toda la ciudadanía. El compromiso de las instituciones, junto a la sociedad, es clave para avanzar hacia un futuro digital más justo, seguro y humano".

El evento contará con destacadas figuras del ámbito tecnológico y académico. Entre ellas, Yael Eisenstat, experta en políticas tecnológicas, exdirectiva de Facebook y con una trayectoria de 10 años en la CIA, además de haber sido asesora de seguridad nacional de Joe Biden. También participarán Carl Öhman, investigador del Oxford Internet Institute especializado en gobernanza de la inteligencia artificial y ética digital, y la filósofa Carissa Véliz, profesora en la Universidad de Oxford y autora de obras clave sobre privacidad como La privacidad es poder (2021) y Prophecy: Prediction, Power, and the Fight for the Future, from Ancient Oracles to AI (abril de 2026).

A estos nombres se suman otros referentes como Cory Doctorow, activista y periodista especializado en derechos digitales; Daniel Innerarity, director del Instituto Globernance en San Sebastián; y Erika Von Holstein, asesora de inteligencia artificial del Gobierno de España.

Los retos del ecosistema digital

El programa del encuentro se estructurará en torno a cinco grandes retos del ecosistema digital: la protección de menores, la libertad de expresión y la desinformación, la ciberseguridad y la soberanía tecnológica, la identidad y privacidad en internet, y los impactos éticos y laborales de la inteligencia artificial.

Además de ponencias y mesas redondas, el evento incluirá actividades paralelas abiertas al público, como talleres y paneles con un enfoque práctico y didáctico, con el objetivo de acercar estos debates a la ciudadanía.

Francesc Fajula, CEO de Mobile World Capital Barcelona, destaca el papel de la ciudad como referente internacional: "con este encuentro, Barcelona lidera, una vez más, el debate global sobre tecnología. En un contexto donde los derechos digitales, la protección de datos y la privacidad son claves, reunimos voces de referencia para avanzar hacia un marco regulatorio que genere confianza y seguridad a la ciudadanía".

En la misma línea, Luisa Alli, directora general de la Fundación Hermes y portavoz del Observatorio de Derechos Digitales, pone el foco en la dimensión social del reto digital: "en un momento en que la tecnología redefine libertades, oportunidades y riesgos, los derechos digitales deben considerarse como una prioridad democrática y social".

Con esta iniciativa, España se posiciona en el centro del debate global sobre la gobernanza de Internet, apostando por una digitalización más ética, humana y garantista que refuerce la confianza en la innovación y proteja a la ciudadanía.

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