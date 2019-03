Rajoy, sobre la huelga: "No ayuda en nada a España"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho hoy que "no comparte" la huelga general del 14 de noviembre porque no ayudará a la imagen que en el exterior se tiene de España ni servirá para resolver los problemas económicos del país.

En rueda de prensa tras participar en la reunión del Consejo Europeo, Rajoy ha reconocido que los sindicatos están en su derecho de convocar una huelga general, pero ha lamentado que se trate de la segunda que se hace a un Gobierno que aún no lleva ni un año en el poder.

El presidente ha admitido que está preocupado por el malestar social que generan las decisiones del Gobierno y ha afirmado que es muy duro tener que adoptar medidas económicas y fiscales que a veces no les gustan "ni a los propios responsables ministeriales".

"Lo hacemos porque hay que hacerlo y porque con ello se sientan las bases de la recuperación económica", ha insistido el presidente que ha subrayado que el país no podía seguir en una situación que llevó en 2011 a gastar 90.000 millones de euros más de los que se ingresaron.

Asegura que la decisión sobre el rescate no está tomada

Ha añadido que el grueso de las medidas adoptadas para corregir el déficit ya se han adoptado y que surtirán efecto durante los dos próximos años.

El rescate, sin presiones

Rajoy ha asegurado que no tomará la decisión de pedir o no el rescate en función de las presiones de otros países, y ha vuelto a insistir en que la decisión aún no está tomada.

"Lo que un presidente no puede hacer de ninguna manera es actuar bajo presión", ha dicho Rajoy en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo, donde ha señalado que a lo largo de su vida política ha acreditado que no le gustan las presiones y ha insistido en que lo que hay que hacer es tomar decisiones en defensa del interés general.



Rajoy ha señalado que no ha habido presiones en Europa, sino opiniones con "conocimiento de causa" que dicen una cosa u otra. "Las opiniones son libres, una cosa es opinar y otra decidir", ha señalado Rajoy, tras asegurar que él "sería incapaz" de decirle a un colega europeo lo que tiene que hacer.