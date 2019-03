Rajoy no abdicará de su responsabilidad y mantendrá la reforma laboral

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este sábado de que no va "abdicar" de sus responsabilidades para lograr el crecimiento económico y la creación de empleo y, por ello, mantendrá la reforma laboral porque considera que es necesaria para España.

Rajoy ha hecho esa cerrada defensa de la reforma laboral en un acto del PP en Oviedo después de que el PSOE anunciara que, si el Gobierno no la modifica, recurrirá esa norma ante el Tribunal Constitucional.

El jefe del Gobierno ha señalado que sabe que hay gente que la critica y que dice que no le gusta, pero ha recalcado que era indispensable cambiar la ley después de que no surtieran efectos las modificaciones realizadas por el Ejecutivo socialista. "Hemos intentado hablar, hemos escuchado, hemos dialogado, pero lo que no puede hacer un Gobierno es abdicar de sus responsabilidades", ha reiterado.