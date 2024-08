Qué día se cobra el paro en agosto 2024

Actualmente, en torno a 2.500.000 personas están registradas como paradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo en España. Para estas familias, el cobro del paro es crucial para cubrir sus necesidades básicas mientras buscan nuevas oportunidades laborales.

El paro es una prestación económica de carácter contributivo que protege a los trabajadores que, queriendo y teniendo trabajo, quedan en situación de desempleo. Gracias a las cuotas que el trabajador paga a la Seguridad Social, se genera un fondo de cobertura económica para situaciones de desempleo.

Requisitos para cobrar el paro

Para acceder a la prestación por desempleo es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el SEPE:

1.Estar afiliado a la Seguridad Social y haber aportado las cuotas dirigidas a la prestación por desempleo: esto implica que el trabajador debe haber estado dado de alta en el sistema de Seguridad Social y haber contribuido económicamente al mismo durante el período de tiempo estipulado.

2.Comprometerse a buscar activamente un nuevo empleo, conocido como "compromiso de actividad": el beneficiario debe demostrar que está buscando empleo activamente y que participa en las actividades de formación y orientación laboral propuestas por el SEPE.

3.Haber cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años: este es uno de los requisitos más importantes, ya que asegura que el trabajador ha contribuido lo suficiente al sistema de Seguridad Social para poder recibir la prestación.

4.Que la causa del despido no sea imputable al trabajador: esto significa que el trabajador no debe haber sido despedido por motivos disciplinarios o por incumplimiento de sus obligaciones laborales.

5.Inscribirse en el registro de demandante de empleo (INEM): es fundamental estar inscrito como demandante de empleo en el SEPE para poder solicitar la prestación por desempleo.

6.No ser mayor de 65 años, es decir, no haber alcanzado la edad de jubilación: la prestación por desempleo está destinada a personas en edad laboral, por lo que aquellos que han alcanzado la edad de jubilación no pueden acceder a ella.

7.No percibir una retribución económica por un trabajo realizado por cuenta propia o ajena: el trabajador no debe estar recibiendo ingresos por otro trabajo mientras cobra el paro.

¿Qué día se cobra el paro?

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) efectúa los pagos de todas las prestaciones por desempleo el día 10 de cada mes. En caso de que el día 10 sea festivo o inhábil, el pago se realiza el siguiente día hábil. En agosto de 2024, el día 10 cae en sábado, por lo que el pago se efectuará el lunes 12 de agosto de 2024. Esto aplica tanto para las prestaciones contributivas como para otros subsidios, como la ayuda familiar o el subsidio para mayores de 52 años.

Algunas entidades bancarias, pueden adelantar el pago del paro y otros subsidios. Esto se debe a que mantienen una cuenta centralizada con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Cuando llega el momento de pagar las prestaciones, estas entidades transfieren el dinero desde la cuenta centralizada a las cuentas individuales de los beneficiarios.

Es importante cumplir con todos los requisitos establecidos por el SEPE para poder acceder a esta prestación. Si eres trabajador por cuenta propia, recuerda que puedes solicitar la prestación por cese de actividad si cumples con los requisitos necesarios. Mantente informado y consulta la página del SEPE o llama al 060, de 9 a 14 horas, para cualquier duda o información adicional.

