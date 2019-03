El Gobierno recomienda retrasar la jubilación anticipada a los 65 años

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso para dar cuenta de las recomendaciones del Gobierno en materia de reforma de pensiones, proponiendo retrasar la jubilación anticipada a los 63 años y asumir que la compatibilidad entre la jubilación y el mantenimiento del trabajo sea un principio general del sistema.



En una larguísima intervención, Burgos ha señalado que uno de cada dos ciudadanos se jubilan de manera anticipada, por lo que el retraso progresivo hasta 2027 de la edad legal de retiro a los 67 años "no servirá de mucho" si se mantiene esa situación. "Incrementar la edad legal sin actuar sobre otros elementos hará que ese porcentaje (de jubilaciones anticipadas) se incremente en mucha mayor medida", ha avisado.



Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Ejecutivo propone "acotar" las dos modalidades de jubilación anticipada y fijar en los 63 años ese umbral, dejando en los 61 años a los trabajadores de empleos "penosos, peligrosos, tóxicos" y a los discapacitados. En esta línea, ha instado también a "reflexionar" sobre la jubilación anticipada en el sector público.



Coeficientes de reducción

A renglón seguido, Burgos ha afirmado que quienes más se acogen a la jubilación anticipada son las personas con salarios más altos, lo que les garantiza pensiones casi un 9% superiores a quienes cumplen toda la vida laboral. Esto impacta en el coste para la Seguridad Social, que entre 2005 y 2011 se incrementó un 87%, pasando de 101,6 a 189,9 millones este gasto. "Son costes excesivos, y lo serán mucho más en el futuro", ha pronosticado.



Sin embargo, los coeficientes reductores no corrigen este fenómeno sino que incluso lo agravan en algunos casos, como con bases reguladoras altas, que tienen los mismos coeficientes que otras inferiores, con lo que "la pensión acaba siendo la misma pese a cotizar varios años" más, lo que actúa de "incentivo para el abandono prematuro" del mercado laboral.



Por eso, Burgos ha defendido que no sean "directamente proporcionales al número de años de anticipo de la edad de jubilación, que sólo sean aplicables a partir de un número de años cotizados, que se puedan reducir conforme aumenta ese periodo pero que no haya saltos por pequeñas diferencias". Además, cree que "el anticipo de la jubilación debe calcularse sobre la edad legal" y sobre la base reguladora --para no beneficiar a las más altas--. "Es posible un sistema más equitativo que ahorre recursos", ha asegurado.



En este sentido, ha dicho que se mantendrán las modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de las prestaciones para quienes se hayan acogido a jubilaciones anticipadas no voluntarias por EREs o convenios, y sólo se modificarán los coeficientes reductores y su cálculo.

Jubilación parcial

Con respecto a la jubilación parcial, que "se planteó como elemento de flexibilidad e incentivo para continuar en el mercado laboral", ha explicado que "ha devenido en una fórmula específica de anticipo de jubilación sin penalización". "Una fórmula privilegiada con costes que recaen totalmente en la Seguridad Social", ha añadido.



Así, quienes se acogen a esta posibilidad "se ciñen a la jornada mínima exigida por la ley, que en muchos casos ni siquiera cumplen de forma efectiva", y además cuentan con pensiones medias un 17% superiores a las anticipadas y casi un 28% de las generales.

Retos de futuro

Burgos ha insistido también en diversas ocasiones en que el objetivo de estas propuestas no es ahorrar --aunque haya efectos positivos en este sentido-- ni resolver una situación de crisis, sino hacer frente a los retos del sistema de cara al futuro, tales como el envejecimiento de la población o el retraso en la entrada al mercado laboral.



"Las normas no son intocables ni los errores e ineficiencias han de ser arrastrados irremisiblemente", ha dicho, justificando que se toque la norma antes incluso de su entrada en vigor en que se han detectado "lagunas" que "por responsabilidad" hay que subsanar lo antes posible, a la espera de que llegue la verdadera solución: la creación de empleo y, con ello, de nuevos cotizantes.