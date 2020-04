Renta 2019: ¿Qué pasa si presento mi declaración de la renta fuera de plazo?

La Agencia Tributaria ha abierto este 1 de abril el plazo para presentar la declaración de la renta y, pese a que se podrá presentar hasta el 30 de junio, muchos son los que no respetan las fechas clave para rendir cuentas con Hacienda.

Pese a que tenemos tres meses de plazo para realizar dicho trámite, los últimos días del plazo de la declaración de la renta son un auténtico caos y provoca que muchos terminen pasándose el plazo para desglosar el IRPF.

Y, aunque no es el mejor de los escenarios, no es una situación irreversible, de hecho es mucho más habitual de lo que nos podamos pensar. Además, es importante señalar que entregar la declaración de la renta fuera de plazo no requiere ningún nuevo trámite.

¿Qué pasa si presento mi declaración fuera de plazo?

Sin embargo, el despiste de presentar la declaración de la renta fuera de plazo no saldrá gratis. El Ministerio de Hacienda se encargará de hacernos pagar la sanción por saltarnos la fecha límite de la renta en base al artículo 27 de la Ley General Tributaria.

Eso si, debemos demorarnos lo menos posible, la Agencia Tributaria nos hará pagar un cargo de mayor según se dilate el proceso de entrega del IRPF. La sanción también se agravará si es la propia Hacienda la que tiene que ponerse en contacto con el ciudadano, tienen hasta cuatro años para revisar las declaraciones de la renta de los ciudadanos.

Cuando hagamos la entrega de la declaración de la renta fuera de plazo la multa oscilará entre los 200 y los 400 euros, así mismo, los contribuyentes que lo realicen de forma voluntaria suelen ser sancionados con 200 euros, cantidad que puede reducirse a la mitad por pronto pago.

La tramitación del proceso para hacer la declaración de la renta no es para nada difícil, en el propio portal web de la Agencia Tributaria podremos enviar nuestro borrador de la renta a través de renta web y así poner punto y final a la disputa con Hacienda.

Sin embargo, no podremos tener o solicitar ninguna cita con la AEDT para que nos despeje dudas. Además, tampoco será posible solicitar el borrador previo o los datos fiscales, si no lo hemos cursado previamente.