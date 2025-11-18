Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El futuro de Europa, del tabaco y la inteligencia artificial centran la segunda jornada de Metafuturo

Segunda jornada de Metafuturo, el foro de reflexión de Atresmedia. Representantes de algunas de las empresas más importantes de España han debatido sobre inteligencia artificial y la competitividad del futuro.

La segunda jornada de Metafuturo 2025, el gran foro impulsado por Atresmedia, ha reunido en el Ateneo de Madrid a líderes empresariales y expertos para reflexionar sobre los desafíos que marcarán el futuro: la inteligencia artificial, la competitividad de Europa, la transformación de la industria tabacalera y el crecimiento de Andalucía como motor económico.

El CEO de IPG Mediabrands Iberia & Italia, David Colomer, ha abierto el debate sobre la inteligencia artificial. "Ya no es una era de cambio, es un cambio de era. Cambiará nuestras vidas", ha señalado. Aunque subraya las oportunidades que ofrece esta revolución tecnológica, también advierte de los riesgos: "Que todas estas máquinas trabajen para nosotros, que no acabe ocurriendo que nosotros trabajemos para ellas. Todas esas tareas automatizables deberían ser eliminadas".

Desde el sector tabacalero, Daniel Cuevas, director general de Philip Morris, ha apostado por un futuro sin humo. "Poner al cigarrillo de aquí a 10 años en los museos", ha dicho, recordando que "la regulación para nosotros es absolutamente fundamental" y que "la nicotina no es cancerígena, el problema es la combustión, es el humo".

El papel de Europa en el contexto global

En la agenda de hoy también ha habido espacio para reflexionar sobre el papel de Europa en el contexto global. El vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, ha sido muy claro: "Europa se está quedando atrás. El crecimiento viene de la innovación y la producción. Estados Unidos innova, China produce y Europa regula". Cendoya ha advertido además que el exceso de regulación frena el progreso y la competitividad del continente.

También se ha abordado el 'boom' económico de Andalucía tras acoger la Comic-Con de San Diego, uno de los eventos más importantes del mundo. "Tenemos que creérnoslo. Andalucía es, junto con Madrid, el motor económico de España", ha recalcado Jaime López-Francos, CEO de Dentsu. Ha destacado también que no sabemos lo que tenemos en España y que tenemos que creérnoslo más. "Cuando vinieron los americanos a Málaga dijeron que era como California pero con mejores playas, se enamoraron de la ciudad", ha explicado.

Metafuturo sigue dejando titulares y marcando el pulso de los grandes debates sobre la sociedad del mañana.

