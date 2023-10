Polémica en Trujillo: Las torres eléctricas de la fábrica de diamantes de Leonardo DiCaprio tapan el paisaje

La guerra del diamante se libra en Trujillo, el motivo: 22 torres eléctricas que atraviesan "El Berrocal", una zona llena de naturaleza y libre de construcciones que protege las vistas de la ciudad amurallada. Los vecinos están a favor de la fábrica de diamantes pero están en pie de guerra por las torres, dicen que generan un impacto paisajístico negativo. Aseguran que rompe la estética del paisaje y que aún están a tiempo de parar las obras.

Gigantes de hierro

Las torres tienen una altura de 40 metros y su ubicación genera gran polémica ya que se levantan a 900 metros de un complejo medieval y de una muralla árabe del siglo x, todas esas construcciones históricas, dicen los vecinos, componen "la mejor vista" de Trujillo, que ahora, aseguran se va a "reventar" con estas torres.

Alternativas a las torres

Los vecinos insisten en que no están en contra del progreso que pueda traer la fábrica de diamantes y piden alternativas como por ejemplo soterrar los cables de la luz para evitar las torres. Sin embargo el proyecto cuenta con todos los permisos aprobados tanto por el Ayuntamiento de Trujillo como por la Junta de Extremadura. Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Trujillo y la posición actual es la de no hacer declaraciones. Guardan silencio. También hemos contactado con la Junta de Extremadura, ellos simplemente nos dicen: "Nuestra intervención en este asunto es dar las autorizaciones ambientales. No tenemos otras competencias".

Leonardo DiCaprio

Es uno de los actores más famosos del mundo e igual que en la película "El Lobo de Wall Street" , ahora en la vida real parece que Leonardo DiCaprio quiere hacerse millonario con los diamantes. Él es inversor de la empresa Diamond Foundry, la cuál ha decidido levantar en la localidad de Trujillo una fábrica de diamantes sintéticos que promete traer más de 300 puestos de trabajo. La fábrica actualmente se encuentra en construcción, por eso muchos vecinos creen que aún hay tiempo de frenar las torres eléctricas y dicen, darle a Trujillo la oportunidad de seguir brillando como los diamantes sintéticos que ahora aquí se van a fabricar.