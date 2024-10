Pisos turísticos, un infierno para los vecinos: "Vives con miedo al ruido, con ansiedad"

La reciente sentencia del Tribunal Supremo pone el foco en los apartamentos vacacionales. Hasta hace poco, las comunidades de vecinos que quisiesen prohibir los alojamientos turísticos los tenían que hacer por unanimidad. Pero tras la modificación de la ley, se cambiaba a una mayoría de tres quintos. Y eso es lo que acaba de ratificar el Supremo dando la razón a varias comunidades de vecinos de Madrid y de Marbella.

Este es un problema que afecta cada vez más a los españoles, quienes aseguran "vivir con miedo al ruido", lo que les provoca ansiedad. Según los últimos datos publicados hay 351.389 pisos turísticos en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un número que se ha multiplicado en los últimos años, en 2021 había en el país 294.698.

Varios de ellos están en el bloque de viviendas de Ana. Vive en el céntrico barrio de Malasaña en Madrid, allí el ajetreo de maletas es constante, pero desgraciadamente tiene que sufrirlos diariamente. "Vives con miedo al ruido, con ansiedad", asegura la mujer. En su edificio de 12 viviendas, dos son turísticos -antes fueron más- y asegura que a lo largo de la semana pasan por sus delicadas escaleras de madera más de cien personas.

En España hay 1.751.263 de plazas turísticas

En total, con todos los pisos turísticos que hay en España hay plazas para más de un millón setecientas personas según el INE. Eso sin contar con los alojamientos turísticos ilegales. Estos provocan grandes problemas a los vecinos. Merche estuvo a punto de vender su casa porque estaba al límite. En su edificio de 10 viviendas solo hay uno, pero asegura que el ruido es constante: "suelen venir grupos que gritan como si les estuvieran asesinando".

Muchos confiaban que tras la ley pudiesen echar los pisos turísticos de sus edificios, pero la norma no tiene carácter retroactivo. Así lo asegura Pablo Abascal, Presidente del Consejo de Administración de Fincas: "No tiene carácter retroactivo, con lo cual los que están funcionando seguirán funcionado". Las zonas de España más afectadas por el ajetreo de maletas son Andalucía (82.454), Valencia (59.413) y Cataluña (52.598) y suponen el 1,33 % del parque residencial.

Hasta ahora en muchas comunidades sólo se podía prohibir por unanimidad de todos los vecinos, ahora será suficiente una mayoría de tres quintos. Pero el problema persiste en aquellos que no vive en una comunidad, como es el caso de Conchi, que no tiene con quien votar. "Yo tengo una casa", asegura, pero le afecta todo igual: "me afecta la basura, me afecta todo". Vive en el centro de Sevilla.

