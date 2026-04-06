El petróleo supera los 110 dólares, ¿afectará al precio de los carburantes?

La incertidumbre económica mundial vuelve a ganar terreno tras las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a Irán que se enfrentará a consecuencias graves si no reabre el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del petróleo mundial.

El efecto de estas palabras se ha dejado sentir de inmediato en los mercados energéticos. Cada declaración de Trump genera nerviosismo entre los inversores y, por extensión, un aumento de los precios en los surtidores a nivel global. El barril de Brent ha superado los 110 dólares, alcanzando los 111 dólares y registrando una subida del 1,18%.

¿Qué pasa en España con los carburantes?

Pese a esta escalada internacional, en España los precios de los carburantes se mantienen estables, en gran parte gracias a las ayudas implementadas por el Gobierno para proteger a los consumidores. De hecho, la gasolina se sitúa en 1,566 euros por litro, mientras que el diésel alcanza los 1,837 euros por litro.

El problema puede venir si se extiende el conflicto en el tiempo ya que según, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "cuanto más dure, esta duración, va a acabar afectando no solo a los precios de la energía si no también a otros elementos como la cesta de la compra". Por eso, para el vicepresidente primero, las medidas implementadas por el gobierno son muy necesarias "estamos ya desde el principio poniendo medidas sobre la mesa para intentar reducir ese impacto".

Mientras tanto, consumidores y expertos vigilan de cerca la evolución del mercado del crudo, conscientes de que la volatilidad actual podría mantenerse durante semanas. La estabilidad de los surtidores, por ahora, parece garantizada, pero todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos en el plano internacional en las próximas semanas.

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