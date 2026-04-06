Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Gasolina

El petróleo supera los 110 dólares, ¿afectará al precio de los carburantes?

El barril de Brent ha superado los 110 dólares, alcanzando los 111 dólares y registrando una subida del 1,18%.

Precio carburante

El barril de Brent ha superado los 110 dólares | EFE

Publicidad

Paz Bailón
Publicado:

La incertidumbre económica mundial vuelve a ganar terreno tras las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a Irán que se enfrentará a consecuencias graves si no reabre el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del petróleo mundial.

El efecto de estas palabras se ha dejado sentir de inmediato en los mercados energéticos. Cada declaración de Trump genera nerviosismo entre los inversores y, por extensión, un aumento de los precios en los surtidores a nivel global. El barril de Brent ha superado los 110 dólares, alcanzando los 111 dólares y registrando una subida del 1,18%.

¿Qué pasa en España con los carburantes?

Pese a esta escalada internacional, en España los precios de los carburantes se mantienen estables, en gran parte gracias a las ayudas implementadas por el Gobierno para proteger a los consumidores. De hecho, la gasolina se sitúa en 1,566 euros por litro, mientras que el diésel alcanza los 1,837 euros por litro.

El problema puede venir si se extiende el conflicto en el tiempo ya que según, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "cuanto más dure, esta duración, va a acabar afectando no solo a los precios de la energía si no también a otros elementos como la cesta de la compra". Por eso, para el vicepresidente primero, las medidas implementadas por el gobierno son muy necesarias "estamos ya desde el principio poniendo medidas sobre la mesa para intentar reducir ese impacto".

Mientras tanto, consumidores y expertos vigilan de cerca la evolución del mercado del crudo, conscientes de que la volatilidad actual podría mantenerse durante semanas. La estabilidad de los surtidores, por ahora, parece garantizada, pero todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos en el plano internacional en las próximas semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Arranca la Operación Retorno de Semana Santa 2026 con 3,6 millones de desplazamientos en Andalucía

Retención de coches

Publicidad

Economía

Una habitación de hotel

Adiós a los pequeños botes de productos de aseo en los hoteles

Precio carburante

El petróleo supera los 110 dólares, ¿afectará al precio de los carburantes?

Becas MEC

Becas MEC 2026-2027: cómo solicitarlas, cuantías, requisitos y plazos

Declaración de la Renta
Declaración

Comienza la Renta 2025: cómo consultar los datos fiscales la sede de la AEAT

Antena3 Noticias
Cuerpo

Carlos Cuerpo asegura que "hay un compromiso del presidente del Gobierno en presentar los Presupuestos"

Cursos del SEPE gratis y online
Formación

Cursos sepe gratis y online abril de 2026

La formación gratuita y online del SEPE en abril de 2026 vuelve a posicionarse como una opción práctica para quienes quieren mejorar su perfil profesional sin coste y con total flexibilidad.

Cobrar el paro
Paro

Qué día se cobra el paro en abril 2026: día de pago de cada banco y por qué algunas entidades lo adelantan

En abril de 2026, como es habitual, el cobro del paro dependerá tanto del calendario del SEPE como de la política de cada banco. Te contamos cuándo paga cada banco.

Oficina de empleo

El paro cae en 22.934 personas y se sitúa en 2.419.712, el nivel más bajo en un marzo desde 2008

Restaurantes obligados a dar las sobras en tápers gratis: pueden enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros

Restaurantes obligados a dar las sobras en tápers gratis: pueden enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros

Silleda se planta ante el mal reciclaje: contenedores bloqueados y multas de hasta 2.000 €

Silleda se planta ante el mal reciclaje: contenedores bloqueados y multas de hasta 2.000 €

Publicidad