Los peritos alertan de "un riesgo enorme de contaminación" tras la retirada de fragmentos de vía en Adamuz

Hay polémica hoy también con esto que pasó tras el accidente de Adamuz. La Guardia Civil acusa a Adif de haberse llevado pruebas de la zona del siniestro "sin permiso, ni autorización judicial". La Comisión de Investigación confirma a Antena 3 Noticias que existía una advertencia de no llevarse ningún material hasta que llegaran los agentes. La Guardia Civil asegura que solo cuatro días después del accidente, operarios de Adif se llevaron restos de la vía -y también algunas soldaduras- al centro que tienen en Hornachuelos, en Córdoba. Adif asegura que este material estaba abandonado. Que se lo llevaron para protegerlo. Repasamos la cronología de los hechos.

Adif retiró material de las vías antes de la autorización judicial

22 de enero. Cuatro días después del accidente, Adif se lleva restos de soldaduras y raíles a su base de Hornachuelos.

26 de enero: Hasta ese lunes no solicita permiso para entrar al lugar y empezar la reconstrucción

27 de enero: Y un día más tarde la jueza se lo concede. Pero avisa: todo lo que recojan debe ser detallado e informado. Y el caso es que ya se lo habían llevado.

30 de enero: Tres días más tarde los investigadores vuelven en busca de más pruebas y ahí se enteran de que faltan cosas.

7 de febrero: La Guardia Civil lo detalla en su informe: "asunto: posible irregularidad por parte del personal de ADIF". Dice que la empresa pública trasladó y analizó esas piezas sin permiso.

10 de febrero: La jueza de Montoro (Córdoba) emite una providencia advirtiendo a la gestora de la vía de que puede incurrir en responsabilidades penales.

La empresa pública se defiende: lo retiraron para que no acabaran en el vertedero

¿Y qué dice Adif? Pues que ese material estaba abandonado y expuesto al deterioro y que no lo han alterado. Sí reconoce que se llevó restos de la vía aunque lo justifica, dice que no estaban precintados y que podrían haber acabado en algún vertedero.

El propio José Antonio Santano, Secretario de Estado de Transportes, ha defendido la actuación de la empresa pública: "si alguien hubiera pensado que era interesante, tendría que agradecerla a Adif que lo hubiera hecho"

Pero para los peritos judiciales como Miryam Moya "se está introduciendo un riesgo enorme de contaminación, alteración y de pérdida de trazabilidad; y en pericia eso es gravísimo".

El ministro de Transportes Óscar Puente en sus redes sociales critica a los medios que publican esta información y dice Adif lo hizo con la intención de preservar esas pruebas.

