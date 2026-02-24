Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Accidente Adamuz

Los peritos alertan de "un riesgo enorme de contaminación" tras la retirada de fragmentos de vía en Adamuz

Los investigadores sostienen que la empresa pública se llevó restos de la vía cuatro días después del siniestro, pese a que existía una advertencia expresa de no tocar nada. La jueza ya ha pedido que devuelvan el material para evitar responsabilidades penales.

Adif se llevó el material de Adamuz porque la Guardia Civil se retiró sin que se precintase, según Ineco

La Guardia Civil acusa a Adif de retirar material del accidente de Adamuz sin permiso judicial | EUROPAPRESS

Publicidad

Hay polémica hoy también con esto que pasó tras el accidente de Adamuz. La Guardia Civil acusa a Adif de haberse llevado pruebas de la zona del siniestro "sin permiso, ni autorización judicial". La Comisión de Investigación confirma a Antena 3 Noticias que existía una advertencia de no llevarse ningún material hasta que llegaran los agentes. La Guardia Civil asegura que solo cuatro días después del accidente, operarios de Adif se llevaron restos de la vía -y también algunas soldaduras- al centro que tienen en Hornachuelos, en Córdoba. Adif asegura que este material estaba abandonado. Que se lo llevaron para protegerlo. Repasamos la cronología de los hechos.

Adif retiró material de las vías antes de la autorización judicial

22 de enero. Cuatro días después del accidente, Adif se lleva restos de soldaduras y raíles a su base de Hornachuelos.

26 de enero: Hasta ese lunes no solicita permiso para entrar al lugar y empezar la reconstrucción

27 de enero: Y un día más tarde la jueza se lo concede. Pero avisa: todo lo que recojan debe ser detallado e informado. Y el caso es que ya se lo habían llevado.

30 de enero: Tres días más tarde los investigadores vuelven en busca de más pruebas y ahí se enteran de que faltan cosas.

7 de febrero: La Guardia Civil lo detalla en su informe: "asunto: posible irregularidad por parte del personal de ADIF". Dice que la empresa pública trasladó y analizó esas piezas sin permiso.

10 de febrero: La jueza de Montoro (Córdoba) emite una providencia advirtiendo a la gestora de la vía de que puede incurrir en responsabilidades penales.

La empresa pública se defiende: lo retiraron para que no acabaran en el vertedero

¿Y qué dice Adif? Pues que ese material estaba abandonado y expuesto al deterioro y que no lo han alterado. Sí reconoce que se llevó restos de la vía aunque lo justifica, dice que no estaban precintados y que podrían haber acabado en algún vertedero.

El propio José Antonio Santano, Secretario de Estado de Transportes, ha defendido la actuación de la empresa pública: "si alguien hubiera pensado que era interesante, tendría que agradecerla a Adif que lo hubiera hecho"

Pero para los peritos judiciales como Miryam Moya "se está introduciendo un riesgo enorme de contaminación, alteración y de pérdida de trazabilidad; y en pericia eso es gravísimo".

El ministro de Transportes Óscar Puente en sus redes sociales critica a los medios que publican esta información y dice Adif lo hizo con la intención de preservar esas pruebas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La Guardia Civil dice que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo"

Imagen de los trabajos de limpieza en la vía de Adamuz

Publicidad

Economía

Adif se llevó el material de Adamuz porque la Guardia Civil se retiró sin que se precintase, según Ineco

Los peritos alertan de "un riesgo enorme de contaminación" tras la retirada de fragmentos de vía en Adamuz

Inversión en infraestructuras

Funcas advierte de la necesidad de invertir en el mantenimiento de las infraestructuras

Logotipo de Telefónica en su sede

Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por el coste del ERE y la salida de latinoamericana

Bono Social Térmico
Bono social

Bono social térmico: cómo solicitar la ayuda del gas, importe y requisitos en este 2026

Trabajos de reparación de las vías en Adamuz
Accidente de Adamuz

La Guardia Civil dice que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo"

'Acogedor estudio' que en realidad es un zulo
Vivienda

"Un acogedor estudio con espacio optimizado", así se anuncian zulos en alquiler por casi 600 euros

Mientras la oferta escasea y el precio de la vivienda sigue subiendo, encontrar algo decente es ya una odisea para los inquilinos.

Buscar trabajo
Empleo

El SEPE publica nuevas ofertas de empleo: si estás buscando trabajo conoce las últimas vacantes

Si estás buscando trabajo, el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) pone a tu disposición ofertas de trabajo muy frecuentemente. Te contamos las últimas publicadas.

Los vídeos manipulados con inteligencia artificial que suplantan a periodistas para lanzar mensajes políticos

Vídeos manipulados con Inteligencia Artificial suplantan a periodistas para lanzar mensajes políticos

Imagen de la situación en las playas de Huelva.

La costa de Huelva encara Semana Santa y sus playas no estarán listas a tiempo

Imagen de archivo de un trabajador del campo gallego.

El relevo generacional se la juega en la huerta gallega: "Para poder seguir en la horticultura hay que diversificar"

Publicidad