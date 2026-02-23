Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El SEPE publica nuevas ofertas de empleo: si estás buscando trabajo conoce las últimas vacantes

Si estás buscando trabajo, el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) pone a tu disposición ofertas de trabajo muy frecuentemente. Te contamos las últimas publicadas.

El SEPE publica nuevas ofertas de empleo públicoImagen creada con IA

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ofrece nuevas ofertas de empleo. Consulta los numerosos puestos de trabajo, desde aquellos que no requieren experiencia previa hasta aquellos destinados a personas con titulaciones superiores.

Para acceder a las ofertas de empleo tan solo tienes que entrar desde tu ordenador, tablet o móvil en el portal Empléate (es uno de los que ofrecen empleos pero hay muchos y otros) y seleccionar aquellos filtros que más te convengan como lugar de trabajo, salario o número de horas. Tendrás a tu disposición numerosas ofertas que se puedan adecuar a lo que estás buscando.

¿Cuales son los nuevos puestos que se ofrecen?

Este mes el portal Empléate ha puesto a disposición de los demandantes de empleo un gran número de plazas de auxiliar, mantenimiento o limpieza en colegios por toda España. Estos son algunas de las ofertas:

  • Limpieza escolar: en Madrid se solicitan auxiliares para tareas de limpieza de colegios en Las Rozas, Sanchinarro o San Lorenzo de El Escorial. No es necesario un título superior y se valora la experiencia pero no es imprescindible.
  • Mozo/a de almacén: en Las Rozas se solicitan trabajadores para gestionar materiales, recibir pedidos u organizar mercancía. No se requiere experiencia previa.
  • Mantenimiento: en Zaragoza hay varias plazas disponibles para labores de mantenimiento en colegios. Se solicita experiencia previa y carnet de conducir tipo B para poder realizar desplazamiento entre los diferentes centros.
  • Auxiliar de enfermería: en Las Rozas, Madrid, se ofrece un puesto de auxiliar de enfermería para un colegio. Su labor principal será la asistencia sanitaria básica. No se requieren estudios adicionales.
  • Monitor: en Guipúzcoa puedes acceder a puestos de monitor en colegios. Las labores que tendrás que llevar a cabo se encuentran en el sector de la restauración colectiva. No se piden estudios superiores. Puedes acceder a puestos similares también Zamora, para supervisión y coordinación de servicios.
  • Auxiliar de cocina: en el municipio de Alcarrás (Lleida) solicitan auxiliares de cocina con funciones de apoyo en limpieza. Se valora la experiencia pero no es obligatoria.

Estos son solo algunos de los ejemplos de las últimas ofertas que ha lanzado el SEPE para disposición de aquellas personas que están buscando trabajo. Pero cada día hay nuevas oportunidades de conseguir un empleo. Solo tendrás que revisar la plataforma para estar al tanto de todas las novedades. Regístrate si quieres que te las envíen directamente a tu correo y no dudes en elegir aquellas para las que te sientas más cualificado.

Buscar trabajo

El SEPE publica nuevas ofertas de empleo: si estás buscando trabajo conoce las últimas vacantes

