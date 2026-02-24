Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por el coste del ERE y la salida de latinoamericana

Telefónica ha presentado los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2025, un periodo marcado por el aumento de los ingresos y la aceleración del crecimiento del EBITDA ajustado, de la caja operativa ajustada después de arrendamientos (OpCFaL ajustado) y del flujo de caja libre.

Estos avances se enmarcan en el nuevo plan estratégico de la compañía, 'Transform & Grow', presentado el pasado mes de noviembre y actualmente en plena ejecución. El plan tiene como objetivo profundizar en la transformación del grupo y consolidarlo como un operador europeo de telecomunicaciones de referencia mundial, con una escala rentable y sostenible. "Hemos cumplido en 2025 y estamos preparados para seguir haciéndolo en 2026. Hemos emprendido un camino de transformación y los primeros resultados nos permiten ser optimistas y asumir con valentía riesgos calculados. Vivimos un periodo de mayor crecimiento y rentabilidad. Telefónica cumple", ha señalado Marc Murtra, presidente de Telefónica.

En el conjunto del ejercicio, el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas, que refleja el desempeño recurrente de los negocios que permanecen en el Grupo, alcanzó los 2.122 millones de euros. No obstante, el impacto de factores no recurrentes, como los costes de reestructuración asociados al ajuste de plantilla y el deterioro o revisión de valor de determinados activos, situó el resultado de las operaciones continuadas en unas pérdidas de 2.049 millones de euros.

A ello se suman las minusvalías derivadas de las desinversiones en Hispam, que generaron pérdidas de 2.269 millones de euros en las operaciones discontinuadas (Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador). En conjunto, Telefónica registró unas pérdidas netas de 4.318 millones de euros en 2025.

Cumplimiento de objetivos financieros en 2025

La compañía ha cumplido los objetivos financieros fijados para el ejercicio:

Crecimiento constante de ingresos del 1,5%.

Incremento del EBITDA ajustado del 2%.

Aumento del 5,9% en la caja operativa ajustada después de arrendamientos.

Ratio de inversión sobre ventas del 12,4%, por debajo del objetivo del 12,5%.

Flujo de caja libre superior a 2.000 millones de euros en operaciones continuadas, por encima del objetivo actualizado en el tercer trimestre (en torno a 1.900 millones).

Objetivos para 2026

De cara a 2026, Telefónica prevé:

Crecimiento interanual en términos constantes de los ingresos de entre el 1,5% y el 2,5%.

Incremento del EBITDA ajustado de entre el 1,5% y el 2,5%.

Crecimiento superior al 2% en el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos.

Ratio de inversión sobre ventas en torno al 12%.

Flujo de caja libre cercano a 3.000 millones de euros.

Reducción progresiva de la deuda hacia el objetivo fijado para 2028.

La compañía continúa, además, avanzando en su estrategia de desinversión en Hispanoamérica. En el primer trimestre de 2026 ha completado las salidas de Colombia y Chile, que se suman a las operaciones cerradas en 2025 en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador.

Cuarto trimestre: más ingresos y mayor rentabilidad

En el cuarto trimestre, Telefónica obtuvo unos ingresos de 9.174 millones de euros, con un crecimiento constante del 1,3%. En el conjunto del año, los ingresos ascendieron a 35.120 millones de euros (+1,5% en términos constantes). En términos reportados, las ventas crecieron un 0,7% en el trimestre y retrocedieron un 1,5% en el año, afectadas por la evolución de las divisas.

La compañía cerró el ejercicio con un sólido posicionamiento en sus mercados core. Telefónica España firmó su mejor año comercial desde 2018 y registró, por primera vez desde 2008, crecimiento simultáneo anual en ingresos, EBITDA ajustado y OpCFaL. En el trimestre, los ingresos crecieron un 1,8% y el EBITDA ajustado un 1,1%.

Telefónica Brasil mantuvo un crecimiento por encima de la inflación, con aumentos del 7,1% en ingresos y del 8,2% en EBITDA ajustado en moneda local, y alcanzó un récord de 116,8 millones de accesos. Telefónica Alemania impulsó la marca O2 y registró un crecimiento neto trimestral del 22,2% en clientes móviles de contrato.

Virgin Media O2 cumplió sus objetivos financieros anuales, con incrementos del 0,2% en ingresos y del 0,9% en EBITDA. Por segmentos, el negocio residencial (B2C) generó 5.408 millones de euros en el trimestre (59% del total); el negocio de empresas (B2B), 2.158 millones (23,5%); y el mayorista, 1.608 millones (17,5%).

El EBITDA ajustado creció un 2,8% en términos constantes en el cuarto trimestre, hasta los 3.198 millones de euros, y un 2% en el conjunto del año, hasta los 11.918 millones. En términos reportados, el crecimiento fue del 2% en el trimestre y del -1,6% en el año. La inversión ascendió a 1.259 millones de euros entre octubre y diciembre (-8,1%) y a 4.340 millones en el conjunto del ejercicio (-7,2%).

La OpCFaL aumentó un 12,9% en el trimestre, hasta los 1.281 millones de euros, y un 5,9% en el año, hasta los 5.081 millones. El flujo de caja libre de las operaciones continuadas se aceleró hasta los 1.402 millones en el trimestre y alcanzó los 2.069 millones en el conjunto del ejercicio.

La deuda financiera neta se redujo en aproximadamente 1.400 millones de euros en el cuarto trimestre, situándose en 26.824 millones a cierre de 2025.

Entre las unidades globales, Telefónica Tech destacó con un crecimiento de ingresos del 18,9% en 2025, hasta los 2.222 millones de euros.

Infraestructuras de calidad

Telefónica cerró 2025 con 326,1 millones de accesos, un 2,1% más interanual, y mantuvo su liderazgo global en fibra. La compañía cuenta con 162,9 millones de unidades inmobiliarias pasadas con redes de banda ancha ultrarrápida (+1%), de las cuales 74,3 millones corresponden a FTTH (+7%).

En 5G, la cobertura alcanza el 95% en España, el 99% en Alemania, el 67% en Brasil y el 87% en Reino Unido, lo que supone una media del 80% en sus cuatro mercados estratégicos.