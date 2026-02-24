Funcas advierte de la necesidad de invertir en el mantenimiento de las infraestructuras

Las infraestructuras son las piezas clave que sostienen la economía y el bienestar social. Son totalmente imprescindibles, lo que supone que cuando algo falla sus efectos son inmediatos. En este libro, Funcas analiza los retos a los que estas se enfrentan, mientras dan recomendaciones. Lo esencial, explica Ginés de Rus, coordinador del libro, Catedrático de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria e investigador asociado de Fedea, es "tener una visión a lago plazo", y eso parece ser una de las bases del problema.

No se trata solo de invertir, si no de seleccionar cómo, cuándo y en qué tipo de actividad lo hacemos, aseguran. "Hay un gran volumen de inversión, pero el mantenimiento ha ido deteriorándose", explica Ginés, lo que crea problemas de todo tipo. Funcas se centra en cuatro infraestructuras: el transporte, el agua, la energía y las telecomunicaciones.

Transporte

España cuenta con una red de infraestructuras de transporte muy amplia, especialmente en autovías y en líneas de alta velocidad ferroviaria, donde el libro recuerda, que se hizo un "intenso esfuerzo inversor". Sin embargo, esto para los autores no es suficiente. Hay un gran déficit de mantenimiento.

"Hay que reorientar la política de transporte hacia la eficiencia económica, la evaluación rigurosa de proyectos, la tarificación por uso y la consideración de los efectos territoriales", explican. Evitando así inversiones que pudieran estar guiadas por motivos políticos y no sociales. Además, en este sentido Ginés añade que es imprescindible "comprometer más al sector privado para que acometa ese volumen de inversión en mantenimiento sin cargar la deuda pública".

Energía

En el sector de la energía, Funcas advierte de una falta de planificación. "La oferta tiene que ser igual que la demanda si no queremos problemas como los que tuvimos en el apagón", explica el coordinador del libro. En él, se defiende que es esencial garantizar la seguridad del suministro y conocer los costes que este tiene.

Agua

Otra de las infraestructuras que sostienen la economía y la vida diaria de los ciudadanos es el agua, las infraestructuras hidráulicas. Estas ocupan "un lugar destacado por la creciente escasez y variabilidad del recurso", explican. También aquí consideran que hay un problema de mantenimiento muy severo.

Telecomunicaciones y digitales

Aunque España ha avanzado mucho en su posición en cuanto a las infraestructuras digitales, Funcas también ha querido poner el foco sobre ellas. "Desde el punto de vista de la competencia, somos muy pequeños", asegura Ginés. Y siendo este un complemento esencial para el resto de infraestructuras, defienden que "requieren marcos regulatorios que fomenten la competencia, el acceso y la inversión".

