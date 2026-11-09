Pérdidas de más de 185 millones de euros solo en Málaga por la interrupción de la alta velocidad

El cierre de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía amenaza con dejar grandes pérdidas económicas en Andalucía. Turismo Costa del Sol ha realizado un informe preliminar que estima que, solo en Málaga, se podrían perder 185,6 millones de euros y hasta 2.000 puestos de trabajo en el sector turístico. A día de hoy, se estarían perdiendo unas 4.650 plazas de tren diarias.

Algunos hosteleros malagueños destacan que la llegada de turistas depende sobre todo del avión y el barco. Sin embargo, hay otras ciudades que no cuentan con esas alternativas.

Esto provoca que sea el turismo nacional, sobre todo el del norte de España, el que ha dejado de viajar a Andalucía. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, denuncia la falta de alternativas. Tras recordar a las víctimas del accidente ferroviario en Urda, ha recalcado que el “esfuerzo tiene que ser desde Renfe, Adif y el Gobierno. De todos los que han estado detrás de este fallo”.

El informe de Turismo Costa del Sol analiza el período del 28 de octubre al 13 de diciembre. Así, estima que si bien las plazas en avión van a aumentar hasta llegar a las 39.435, se quedaría muy lejos de las “213.900 plazas de tren en el periodo analizado”.

Todavía no se conoce hasta cuándo podría permanecer cerrada la línea de tren. Una circunstancia que preocupa mucho a los hosteleros ahora que se acerca la campaña navideña. El presidente de la Diputación, José Francisco Salado, ha declarado su temor a que “las familias que estuvieran pensando viajar a Andalucía en Navidad, ante la inseguridad y falta de conectividad, van a elegir otro destino”.

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